L’iPhone 17 augmente de 150 € chez Apple, mais Amazon l’affiche encore à 949 €

L’arrivée d’une nouvelle génération pousse généralement le prix des anciens iPhone vers le bas, mais cette fois, Apple fait exactement l’inverse. Au lendemain de sa keynote, l’iPhone 17 coûte maintenant plus cher sur l’Apple Store, alors que les tarifs pratiqués chez les revendeurs n’ont, pour l’instant, presque pas bougé.

Une keynote qui fait aussi grimper le prix de l’iPhone 17 !

Apple a présenté plusieurs nouveaux smartphones hier, le 9 septembre. Comme nous l’évoquions avant la keynote, la marque a mis l’accent sur les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max ainsi que sur son premier iPhone pliable, l’iPhone Duo. Pour l’iPhone 18 standard, en revanche, il faudra attendre encore un peu. En attendant, l’iPhone 17 reste évidemment au catalogue.

Oui, mais voilà... son prix officiel a changé. Lancé à 969 € en septembre 2025 avec 256 Go de stockage de base, il est désormais affiché à 1 119 € chez Apple, soit 150 € de plus, ce qui représente une hausse de 15,5 % par rapport à son prix de lancement d’il y a un an.

Un choix qui tranche avec ce qui s’est passé ces derniers mois chez les revendeurs, car le prix de l’iPhone 17 avait progressivement baissé. Nous avions même repéré une offre sous les 745 € au cours de l’été, mais pour un modèle d’import. Rakuten propose toujours un iPhone 17 à prix bas :

Apple augmente donc de 150 € le prix d’un smartphone présenté il y a tout juste un an. La hausse n’arrive toutefois pas sans avertissement. Dès le mois de juin, Tim Cook avait expliqué que les augmentations de prix étaient devenues « inévitables » face à l’envolée du coût de la mémoire et du stockage.

Mais Apple n’avait alors précisé ni les produits concernés, ni l’ampleur des hausses. Trois mois plus tard, nous voilà fixés : l’iPhone 17 fait désormais partie des modèles touchés, alors qu’on aurait pu s’attendre à ce que seuls les nouveaux modèles le soient.

Amazon affiche encore l’iPhone 17 à 949 €

Chez Amazon, rien n’a changé pour le moment et plusieurs versions de l’iPhone 17 restent proposées à 949 €.

L’écart est donc conséquent puisque l'on passe de 1 119 € chez Apple contre 949 € chez Amazon, soit 170 € de différence pour le même smartphone. Amazon n’est pas seul à rester sous le nouveau prix officiel : Fnac et Darty affichent encore le modèle à 969 €.

Pour l’instant, la hausse décidée par Apple ne s’est donc pas propagée au reste du marché, mais cela pourrait changer rapidement.