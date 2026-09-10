L’iPhone 17 augmente de 150 € chez Apple, mais Amazon l’affiche encore à 949 €

Apple vient d’augmenter de 150 € le prix de l’iPhone 17 désormais affiché à 1 119 € sur l’Apple Store. Amazon n’a pas suivi pour le moment, car le même modèle reste disponible à 949 € sur plusieurs coloris, soit 170 € de moins. Nous vous disons tout !

Rémi Deschamps - publié le 10/09/2026 à 17h45
Ajoutez-nous à vos favoris
Une personne compare le prix d'un iPhone 17 sur deux sites marchands devant un ordinateur.

L’arrivée d’une nouvelle génération pousse généralement le prix des anciens iPhone vers le bas, mais cette fois, Apple fait exactement l’inverse. Au lendemain de sa keynote, l’iPhone 17 coûte maintenant plus cher sur l’Apple Store, alors que les tarifs pratiqués chez les revendeurs n’ont, pour l’instant, presque pas bougé.

Une keynote qui fait aussi grimper le prix de l’iPhone 17 !

Apple a présenté plusieurs nouveaux smartphones hier, le 9 septembre. Comme nous l’évoquions avant la keynote, la marque a mis l’accent sur les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max ainsi que sur son premier iPhone pliable, l’iPhone Duo. Pour l’iPhone 18 standard, en revanche, il faudra attendre encore un peu. En attendant, l’iPhone 17 reste évidemment au catalogue.

Oui, mais voilà... son prix officiel a changé. Lancé à 969 € en septembre 2025 avec 256 Go de stockage de base, il est désormais affiché à 1 119 € chez Apple, soit 150 € de plus, ce qui représente une hausse de 15,5 % par rapport à son prix de lancement d’il y a un an.

Un choix qui tranche avec ce qui s’est passé ces derniers mois chez les revendeurs, car le prix de l’iPhone 17 avait progressivement baissé. Nous avions même repéré une offre sous les 745 € au cours de l’été, mais pour un modèle d’import. Rakuten propose toujours un iPhone 17 à prix bas :

 

Apple augmente donc de 150 € le prix d’un smartphone présenté il y a tout juste un an. La hausse n’arrive toutefois pas sans avertissement. Dès le mois de juin, Tim Cook avait expliqué que les augmentations de prix étaient devenues « inévitables » face à l’envolée du coût de la mémoire et du stockage. 

Mais Apple n’avait alors précisé ni les produits concernés, ni l’ampleur des hausses. Trois mois plus tard, nous voilà fixés : l’iPhone 17 fait désormais partie des modèles touchés, alors qu’on aurait pu s’attendre à ce que seuls les nouveaux modèles le soient.

Amazon affiche encore l’iPhone 17 à 949 €

Chez Amazon, rien n’a changé pour le moment et plusieurs versions de l’iPhone 17 restent proposées à 949 €.

L’écart est donc conséquent puisque l'on passe de 1 119 € chez Apple contre 949 € chez Amazon, soit 170 € de différence pour le même smartphone. Amazon n’est pas seul à rester sous le nouveau prix officiel : Fnac et Darty affichent encore le modèle à 969 €.

 

Pour l’instant, la hausse décidée par Apple ne s’est donc pas propagée au reste du marché, mais cela pourrait changer rapidement.

J'obtiens l'iPhone 17 avec 170 € de moins sur Amazon
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial de LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
Voir tous ses articles
Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Google Pixel 11
Test

Test du Google Pixel 11 : la formule Pixel affinée plutôt que réinventée

06/09/2026
Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra avec stylet posé sur le dos de l'appareil.
Guide d'achat

Les meilleurs écrans du marché mais à prix accessible ? Notre guide du mois de septembre

06/09/2026
Le Xiaomi POCO F9 Pro
Guide d'achat

POCO F9 Pro ou F9 Ultra : lequel choisir de cette nouvelle et puissante gamme F9 Series ?

05/09/2026
Le Galaxy S26 FE
Guide d'achat

Galaxy S26 FE ou Galaxy S26 Plus : lequel est vraiment fait pour vous ?

04/09/2026