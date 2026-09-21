Xiaomi lance la série Redmi Note 17 : autonomie record, résistance renforcée et prix revus à la hausse

À retenir La série Redmi Note 17 comprend quatre modèles, dont le Pro Max 5G .

comprend quatre modèles, dont le . Le Pro Max 5G dispose d'une batterie de 9 210 mAh pour trois jours d'utilisation.

dispose d'une batterie de pour trois jours d'utilisation. Les modèles Pro et Pro Max sont certifiés IP66 et IP68 pour la résistance à l'eau et aux chutes.

et pour la résistance à l'eau et aux chutes. Les prix de la série ont augmenté par rapport à la génération précédente, jusqu'à 100 euros de plus.

par rapport à la génération précédente, jusqu'à de plus. La gamme bénéficie de six ans de mises à jour de sécurité.

Xiaomi vient d’officialiser sa série Redmi Note 17, la dernière génération de sa gamme de smartphones la plus vendue dans le monde. D'après la marque, la lignée Redmi Note a désormais franchi le cap des 500 millions d'exemplaires expédiés depuis son lancement, un chiffre qui montre bien le poids de cette famille de produits dans le catalogue de Xiaomi. Cette nouvelle série est composée de quatre appareils : le Redmi Note 17 Pro Max 5G, qui prend la tête de gamme, le Redmi Note 17 Pro 5G, le Redmi Note 17 5G et le Redmi Note 17 (sous entendu 4G).

L’ensemble des modèles bénéficie de six ans de mises à jour de sécurité, et certains d'entre eux conservent une santé de batterie optimale sur la même durée.

Une autonomie qui tire la gamme vers le haut

Le point fort revendiqué par Xiaomi concerne l'autonomie. Le Redmi Note 17 Pro Max 5G embarque une batterie silicium-carbone de 9 210 mAh, la plus volumineuse jamais intégrée par la marque sur un smartphone, promettant jusqu'à trois jours d'utilisation sur une charge et une recharge de 20 minutes suffisante pour couvrir une journée complète. Le chargeur associé, en 100 W HyperCharge, s'accompagne d'une charge inversée filaire de 27 W. Le Redmi Note 17 Pro 5G reçoit une batterie de 8340 mAh avec charge 67 W, tandis que les Redmi Note 17 5G et Redmi Note 17 se contentent d'une capacité de 7 700 mAh associée à une charge de 45 W.

Xiaomi Redmi Note 17 5G

Xiaomi revendique un système de gestion intelligente permettant de conserver au moins 80 % de la capacité initiale après 1 600 cycles de charge, soit environ six ans d'usage courant.

Côté robustesse, les modèles Pro et Pro Max sont certifiés IP66 et IP68, ayant réussi un test d'immersion à deux mètres de profondeur pendant 72 heures, et proposent pour la première fois un mode dédié à l'utilisation sous l'eau. L'organisme SGS a par ailleurs certifié leur résistance à des chutes jusqu'à trois mètres sur des surfaces en granit, un test que peu de concurrents dans cette gamme de prix mettent en avant. Le verre Corning Gorilla Glass Victus 2 complète cette protection contre les rayures.

Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G

Ecrans lumineux, puce Snapdragon et fonctions d'intelligence artificielle

Sur la partie affichage, les modèles Pro et Pro Max disposent d'un écran de 6,83 pouces, contre 6,99 pouces pour les Redmi Note 17 5G et Redmi Note 17. Selon Xiaomi, les versions pro et pro max atteignent une luminosité maximale de 3 500 cd/m², associée à une définition 1.5K. Un taux d'échantillonnage tactile très haute fréquence est également revendiqué pour les usages ludiques, sous réserve de l'activation du mode dédié.

Xiaomi Redmi Note 17

Le Redmi Note 17 Pro Max 5G est propulsé par la plateforme Snapdragon 6 Gen 5. Les deux modèles Pro supportent jusqu'à 24 Go de RAM via extension mémoire, à partir d'une base physique de 12 Go. Côté intelligence artificielle, le Pro Max embarque Xiaomi HyperAI pour la productivité, tandis que l'ensemble de la gamme profite de Google Gemini et de la fonction Entourer pour chercher avec Google.

Des prix en hausse par rapport à la génération précédente

Le passage de la génération Redmi Note 15 à la génération Redmi Note 17 s'accompagne d'une hausse tarifaire généralisée, en partie liée à la crise mondiale des composants mémoire. Le Redmi Note 17 Pro Max 5G, qui remplace le Redmi Note 17 Pro+ dans la nomenclature de la marque, voit son tarif progresser de 100 euros par rapport à son prédécesseur dans une configuration équivalente. Cette évolution place les Redmi Note 17 dans une position moins immédiatement avantageuse face à des concurrents comme les gammes Galaxy A de Samsung ou Pixel a de Google, dont les tarifs d'entrée restent proches, tout en offrant des garanties logicielles parfois plus longues.

Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G

Disponibilité et prix

Le Redmi Note 17 Pro Max 5G est proposé en trois coloris, blanc photochromique, vert et noir, exclusivement en configuration 8 Go de RAM, aux tarifs de 599 euros pour la version 8+256 Go et 649 euros pour la version 8+512 Go. Une offre de remboursement de 70 euros est appliquée sur cet achat du 17 septembre 2026 au 3 janvier 2027.

Le Redmi Note 17 Pro 5G est disponible en bleu, noir et violet, dans deux configurations de stockage, à 449 euros pour la version 6+256 Go et 549 euros pour la version 8+512 Go, avec la même offre de remboursement de 70 euros sur la même période.

Le Redmi Note 17 5G se décline en violet, bleu et noir, également en deux configurations, à 349 euros pour la version 6+128 Go et 379 euros pour la version 6+256 Go, assorti d'un remboursement de 50 euros du 17 septembre 2026 au 3 janvier 2027.

Enfin, le Redmi Note 17, disponible dans les mêmes teintes violet, bleu et noir, est proposé à 249 euros pour la version 4+128 Go et 299 euros pour la version 6+256 Go.

Une extension de garantie Xiaomi Care est également proposée sur l'ensemble de la gamme, avec des tarifs allant de 32 euros pour le Redmi Note 17 jusqu'à 79 euros pour la formule la plus complète du Redmi Note 17 Pro Max 5G, couvrant les dommages accidentels, les liquides et, selon la formule choisie, le vol.