iPhone Fold quasi officialisé : le code d'iOS 27 vend la mèche

À retenir Les variables foldState et angleDegrees dans iOS 27 indiquent un smartphone pliant.

et dans iOS 27 indiquent un smartphone pliant. Apple adapte son infrastructure pour des applications compatibles avec un appareil à double écran .

. Un nouveau modèle est attendu à l'automne 2026, possiblement avec l'iPhone 18.

La conférence annuelle des développeurs d'Apple, la WWDC 2026, s'est tenue ce lundi soir sans qu'un seul mot officiel ne soit prononcé sur l'iPhone Fold — ou iPhone Ultra, selon le nom définitif que voudra bien lui donner la marque.

Pourtant, c'est précisément dans les coulisses de cet événement que les preuves les plus convaincantes de son existence ont émergé. L'ingénieur Sam Henri Gold a en effet repéré, dans le framework de la première bêta développeur d'iOS 27, deux variables particulièrement explicites : foldState et angleDegrees, soit littéralement « état du pliage » et « degré d'ouverture ».

Selon plusieurs analystes cités par AppleInsider, c’est la première fois que des références aussi directes à un appareil pliable apparaissent au sein même du système d'exploitation d'Apple.

En outre, notez que le chercheur M1Astra, mentionné par Bloomberg, a pour sa part mis en lumière une troisième variable, « mechanicalAngleDegrees », qui indique que le logiciel est capable de détecter l'angle précis d'ouverture de la charnière à tout moment.

Sachez que Samsung et Google ont intégré des mécanismes similaires dans leurs propres systèmes Android pour les Galaxy Z Fold et Pixel Fold.

Une infrastructure logicielle qui prépare le terrain

Au-delà de ces quelques lignes de code, c'est l'ensemble de l'infrastructure de développement d'iOS 27 qui semble façonnée pour accueillir un appareil à double écran. Durant la session « Platforms State of the Union » de la WWDC 2026, Apple a demandé aux développeurs d'abandonner les ratios d'écran fixes pour leurs applications iPhone, reprenant exactement la démarche qu'elle avait adoptée quelques années plus tôt pour les iPad.

Le nouveau SDK 27 coche désormais par défaut l'option de taille d'écran indépendante lors de la compilation de toute application, rendant le parc applicatif théoriquement compatible avec un large éventail de formats.

Cela dit, les outils de diagnostic et de réparation intégrés à iOS 27 vont encore plus loin. En effet, ils font référence à un second écran, à une vitre de protection supplémentaire et à un second capteur de luminosité ambiante. Autant d'éléments qui n'ont de sens que sur un terminal doté de deux faces d'affichage.

Il n’en fallait pas plus pour continuer à alimenter les rumeurs autour d’un nouveau smartphone, pliant, cette fois chez Apple. Ce modèle est attendu, dans le meilleur des cas, courant septembre, avec les autres iPhone 18.

