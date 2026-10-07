Galaxy Tab S12 : Samsung soigne son lancement avec jusqu’à 150 € de remise (et des cadeaux)

La nouvelle gamme que nous accueillons aujourd'hui comprend les Galaxy Tab S12+ et Galaxy Tab S12 Ultra. Elles succèdent aux Galaxy Tab S11 présentées l'an dernier.

Galaxy Tab S12 : que proposent les nouvelles tablettes Samsung ?

Samsung décline cette nouvelle génération haut de gamme en deux modèles : la Galaxy Tab S12+ avec son écran de 12,6 pouces et la Galaxy Tab S12 Ultra de 14,6 pouces. Toutes deux misent sur un écran Dynamic AMOLED 2X en définition 3K, le nouveau processeur MediaTek Dimensity 9500 et les dernières fonctions de Galaxy AI.

Le S Pen est fourni avec les deux tablettes, tandis que le mode Samsung DeX permet de retrouver une interface plus proche de celle d'un ordinateur pour travailler avec plusieurs applications. La gamme profite aussi de la dernière interface One UI 9 de Samsung, d'une certification IP68 pour la résistance à l'eau et à la poussière et d'un design particulièrement fin.

Samsung promet surtout un suivi logiciel conséquent : les Galaxy Tab S12+ et S12 Ultra bénéficieront de 7 générations de mises à jour du système d'exploitation et de mises à jour de sécurité. De quoi envisager de les conserver plusieurs années avant de devoir les remplacer.

Quelles sont les offres de lancement des Galaxy Tab S12 ?

Jusqu'à 150 € de remise en choisissant PayPal

C'est l'offre la plus simple à utiliser. Jusqu'au 15 novembre 2026 inclus, vous pouvez obtenir une réduction directement au moment du paiement :

150 € sur la Galaxy Tab S12 Ultra ;

; 100 € sur la Galaxy Tab S12+.

Sélectionnez PayPal comme moyen de paiement et la remise s'affiche dans le panier. Attention cependant : l'offre est limitée aux 3 000 premières commandes et ne peut être utilisée qu'une fois par commande et par compte Samsung.

Autre point à connaître avant de valider votre achat : cette remise n'est pas cumulable avec la reprise d'un ancien appareil. Si vous avez un smartphone ou une tablette à faire reprendre, comparez donc le montant proposé avec les 100 ou 150 € économisés via PayPal.

30 % sur certains accessoires, 10 % sur les Galaxy Buds et Watch

Vous pouvez également profiter de 30 % de remise sur une sélection d'accessoires proposée pendant la commande, jusqu'au 15 novembre.

Vous bénéficiez aussi de 10 % de remise sur les Galaxy Buds et Galaxy Watch achetés en même temps que la tablette.

Samsung indique d'ailleurs que ces réductions peuvent se cumuler avec les autres offres en cours sur les produits, dans la limite des stocks disponibles.

Six mois de Google AI Pro inclus avec la tablette

L'achat d'une Galaxy Tab S12 donne également droit à six mois de Google AI Pro, une offre valorisée à 132 €. Vous profitez notamment de limites d'utilisation plus élevées dans Gemini, de Notebook, d'outils de création d'images et de vidéos ainsi que de Gemini dans Gmail et Docs.

L'abonnement comprend aussi 5 To de stockage Google. Vous devez l'activer depuis l'application Gemini de la tablette et enregistrer un moyen de paiement.

Gardez surtout en tête que Google AI Pro sera facturé 21,99 € par mois après les six mois gratuits si vous ne résiliez pas l'abonnement. Vous avez jusqu'au 2 août 2027 pour activer l'offre.

Trois mois de Samsung Care+ et une coque Book Cover Hybride offerte

Vous pouvez aussi bénéficier de trois mois de Samsung Care+ offerts si vous souscrivez l'une des assurances mensuelles couvrant les dommages matériels ou les dommages matériels et le vol.

La gratuité porte uniquement sur les trois premiers mois. À partir du quatrième mois, la cotisation prévue au contrat commence à être prélevée et une franchise reste applicable en cas de sinistre.

Si vous achetez une Galaxy Tab S12+ ou S12 Ultra et souscrivez Samsung Care+, vous recevez également une coque de protection Book Cover Hybride offerte. L'accessoire est automatiquement ajouté au panier lorsque les conditions sont remplies.

Vous aviez réservé votre Galaxy Tab S12 ? La remise atteint 150 €

Si vous aviez versé 20 € avant le 6 octobre pour réserver votre tablette, vous pouvez utiliser cette avance entre le 7 et le 25 octobre.

Samsung ajoute alors 130 € de réduction aux 20 € déjà avancés, soit 150 € de remise au total. Vous devez utiliser le même compte Samsung que lors de la réservation. Si vous n'achetez finalement aucune tablette avant le 25 octobre, les 20 € doivent être remboursés automatiquement.

Quelle offre privilégier ?

Si vous ne comptez pas faire reprendre un ancien appareil, la remise PayPal est la plus intéressante : 100 € sur la Tab S12+ et 150 € sur la Tab S12 Ultra.

Si vous aviez déjà prévu d'acheter des accessoires, une montre ou des écouteurs, les autres promotions peuvent venir compléter l'offre. Même logique pour Samsung Care+ si vous comptiez souscrire une assurance pour votre tablette.

En revanche, si vous avez un ancien appareil à revendre, le montant de la reprise peut dépasser la remise PayPal. Cela vaut donc le coup de comparer avant de choisir.

Ces offres arrivent quelques jours après la hausse de prix sur la gamme des smartphones Galaxy S26 Series en France. Samsung adopte donc une approche différente pour ses nouvelles tablettes en accompagnant leur lancement de plusieurs avantages.

Pour rappel, la plupart de ces offres sont prévues jusqu'au 15 novembre 2026, avec des limites de stock ou de nombre de commandes selon les promotions.