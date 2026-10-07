Galaxy S27 Ultra : coloris, batterie de 5 700 mAh et Privacy Display au cœur des fuites

Le leaker connu sous le nom d'Ice Universe a encore frappé. Rappelons que l’individu peut se targuer de très nombreuses fuites qui se sont révélées exactes, bien avant la sortie de plusieurs smartphones. Cette fois, il a pu anticiper les teintes de base du futur Galaxy S27 Ultra. Il cite le noir, le bleu, le rose clair et le blanc. Il ajoute ensuite une teinte « spéciale » violette, déjà proposée sur le modèle précédent. Ces informations ne sont pas confirmées par Samsung qui gardera le secret jusqu’à la date officielle de la présentation, probablement en janvier ou février 2027.

Cette nouvelle déclinaison reprendrait le principe habituel du constructeur sud-coréen. Quatre finitions seraient distribuées en magasin, tandis que le violet pourrait être réservé à la boutique en ligne, comme le fait régulièrement Samsung.

Une gamme plutôt complète, comme la précédente

La gamme Galaxy S27 comprendrait quatre modèles, selon les fuites : Galaxy S27 (6,27 pouces), S27+ (6,66 pouces), S27 Pro (6,47 pouces) et S27 Ultra (6,89 pouces). Par ailleurs, l'ensemble de la série a déjà obtenu la certification chinoise CCC, un passage habituel avant la commercialisation d'un smartphone. Le lancement serait prévu début 2027, vraisemblablement en février ou mars.

Une batterie de 5700 mAh et une charge de 60 W

Concernant les caractéristiques techniques, il reste encore plusieurs mois avant la présentation officielle mais selon des informations jugées suffisamment sérieuses, il semblerait que le Galaxy S27 Ultra embarquerait un accumulateur de 5 700 mAh,. Cette valeur dépasserait les 5 000 mAh que Samsung utilise depuis plusieurs générations sur ses Ultra, soit environ 14% de plus. Il s'agirait de la plus grande batterie d'un smartphone Samsung à format classique. Selon les données CCC, la capacité typique serait proche de 5534 mAh. Toutefois, certaines sources avancent une capacité de 5200 mAh, montrant que les informations restent contradictoires à ce stade.

Pour la recharge, les certifications indiquent que les S27 Pro et S27 Ultra prendraient en charge 60 W en filaire (20 V, 3 A). Cette puissance dépasserait les 45 W du S26 Ultra, d'après les informations connues à ce jour. Sur ce point, les concurrents chinois proposent déjà des puissances supérieures, parfois au-delà de 100 W. Samsung resterait donc plus prudent sur ce critère.

Écran Privacy Display, puce et mémoire

Les modèles Pro et Ultra recevraient la fonction Privacy Display, qui limite l'angle de vision latéral pour éviter les regards indiscrets. D'après ETNews, la technologie, baptisée en interne Flex Magic Pixel, serait combinée au procédé COE. Samsung l'avait introduite sur le Galaxy S26 Ultra, son seul modèle à en disposer actuellement. Plusieurs sources évoquent aussi une dalle OLED M16, déjà associée à l'iPhone 18 Pro.

Sur le plan de la performance, le Snapdragon 8 Elite Gen 6 serait au programme, avec une variante Extreme pour l'Ultra. L'Exynos 2700 pourrait toutefois équiper certains marchés. Du côté de la mémoire, la version Ultra serait proposée en 12+256 Go, 12+512 Go et 16 Go + 1 To, avec de la LPDDR6 et de l'UFS 5.1.