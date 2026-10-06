Pixel 12 : la série de Google 2027 déjà repérée dans une base de données

Selon OVRPlus, qui dit s'appuyer sur des captures d'écran et des références trouvées dans la base de données IMEI de la GSMA, l'organisme international chargé d'enregistrer l'identité des terminaux mobiles, Google aurait déjà fait inscrire quatre nouveaux appareils dans ce registre. Cette base est habituellement considérée comme une source fiable, car les fabricants doivent y faire certifier chaque modèle avant sa commercialisation.

La structure de la gamme resterait identique à celle des Pixel 11, disponibles depuis le 20 août 2026 en France : un modèle standard, deux déclinaisons Pro et un pliable. D'après le site, le Pixel 12 porterait ainsi la référence GC0QU, le Pixel 12 Pro la référence GWU59, le Pixel 12 Pro XL la référence G7U1Y, et le Pixel 12 Pro Fold la référence G4D5D.

Pour rappel, d'autres indiscrétions antérieures évoquaient déjà des noms de code internes à thématique animale pour cette génération : Galago pour le modèle de base, Sasquatch pour le Pro, Silverback pour le Pro XL et Capuchin pour le pliable, dans la continuité des races d'ours utilisées pour les Pixel 11.

Des résolutions d'écran en net changement

Au-delà des références produits, c'est surtout l'évolution annoncée des dalles qui retient l'attention. D'après le fabricant, le Pixel 12 standard afficherait une définition de 1080x2400 pixels, un format légèrement inférieur aux 1080x2424 pixels du Pixel 11 actuel. Le Pixel 12 Pro passerait, selon la même fuite, à 1280x2824 pixels contre 1280x2856 pixels auparavant, tandis que le Pixel 12 Pro XL se contenterait de 1344x2952 pixels, en recul par rapport aux 1344x2992 pixels du modèle précédent.

Ce repli, certes peu signifiant en nombre de pixels, indiquerait un changement de format d'image plutôt qu'une simple évolution technique. Il pourrait traduire une volonté de Google d'ajuster les proportions de ses écrans plutôt que de simplement empiler davantage de pixels.

Google Pixel 11 Pro Fold

Le changement le plus marquant concerne l'écran interne du Pixel 12 Pro Fold, pour lequel seule cette donnée a filtré. D'après la fuite, sa résolution grimperait à 2296x2404 pixels, contre 2076x2152 pixels sur le Pixel 11 Pro Fold, soit une hausse d'environ 24% du nombre total de pixels affichés. Le format resterait toutefois proche du carré, ce qui laisse penser que Google affine son design pliable actuel plutôt que de basculer vers un format plus large, à la mode chez certains concurrents. La résolution de l'écran externe du Pro Fold, en revanche, n'a pas fuité à ce stade.

Android 18 déjà en phase de test

Sur le plan logiciel, la fuite indique que ces quatre appareils seraient déjà testés en interne sous Android 18, alors que la version actuelle, Android 17, vient tout juste d'être déployée sur les Pixel 11 depuis leur commercialisation en août dernier. Cela illustre la stratégie habituelle de Google, qui profite de la maîtrise de son propre système d'exploitation pour synchroniser très tôt le développement matériel et logiciel.

Du côté du processeur, rien n'apparaît directement dans la fuite d'OVRPlus, mais des informations antérieures évoquaient déjà un Tensor G7, nom de code interne LaJolla, en référence au quartier de San Diego, selon le leaker MysticLeaks relayé par Android Authority.

Cette puce succéderait au Tensor G6, qui équipe actuellement les Pixel 11, lui-même nommé Malibu en interne, après Laguna pour le Tensor G5. Le futur Tensor G7 pourrait selon certaines estimations être gravé en 2 nanomètres chez TSMC. Google testerait par ailleurs des configurations mémoire LPDDR5X et LPDDR6 pour ce futur processeur.

