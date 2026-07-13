L’iPhone 18 Pro Max aura une batterie d’une plus grande capacité que les précédentes générations mais pas sans conséquence

Une fuite confirme que l'iPhone 18 Pro Max embarquera bien une batterie plus grosse que celle de l'iPhone 17 Pro Max, mais ce gain d'autonomie s'accompagnera d'un appareil plus lourd et plus épais.

Sylvain Pichot - publié le 13/07/2026 à 15h30
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Apple iPhone 17 Pro Max

Selon des documents du régulateur chinois relayés par le leaker Digital Chat Station sur Weibo, l'iPhone 18 Pro Max disposerait d'une batterie de 5391 mAh pour la version avec tiroir SIM (contre 4823 mAh sur l'iPhone 17 Pro Max), soit un gain de 11,78%. Pour la variante eSIM uniquement, destinée notamment aux marchés internationaux comme la France, la capacité atteindrait 5567 mAh contre 5088 mAh actuellement, une progression de 9,41%. À titre de comparaison, l'iPhone 18 Pro « classique » ne gagnerait que 68 à 36 mAh selon les versions, un progrès bien plus timide.

Cette augmentation serait rendue possible grâce à la technologie silicium-anode, qui permet de stocker davantage d'énergie dans un volume similaire en remplaçant une partie du graphite de l'anode par du silicium. Associée à la nouvelle puce A20 Pro gravée en 2 nm chez TSMC, plus économe en énergie, cette batterie plus généreuse pourrait permettre à l'appareil de dépasser les 40 heures d'utilisation dans certains scénarios.

Le hic : un appareil plus lourd et plus épais

Pour loger cette cellule plus volumineuse, l'iPhone 18 Pro Max devrait être légèrement plus épais et plus lourd que son prédécesseur. Une fuite chiffre précisément cette prise de poids : l'appareil grimperait à plus de 240 grammes, contre 233 grammes pour l'iPhone 17 Pro Max. C'est le vrai compromis de cette évolution — gagner en autonomie implique de sacrifier un peu la légèreté et la finesse du châssis.

Une progression à relativiser face à la concurrence

Malgré cette hausse, Apple reste loin derrière certains concurrents Android qui dépassent allègrement les 7000 mAh, voire les 10000 mAh sur certains modèles comme le Honor Win. Reste à voir si l’autonomie sera vraiment optimisée, ce qui devrait être le cas notamment grâce à une plus grande résilience du Soc intégré. 
 

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
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