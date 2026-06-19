iPhone Ultra pliant : vers un lancement repoussé à 2027 malgré une présentation attendue dès l’automne

À retenir Le lancement de l’iPhone Ultra est repoussé à 2027 .

est repoussé à . Une présentation officielle est prévue pour septembre 2026 .

est prévue pour . Des retards industriels affectent la production et la qualification des composants.

Annoncé de longue date par les rumeurs, l’iPhone Ultra représente l’entrée d’Apple sur le segment des smartphones pliants, déjà occupé par Samsung, Honor, Huawei ou encore Google. Depuis plusieurs mois, les fuites se multiplient autour de ce modèle, qu’il s’agisse de son format proche d’un petit iPad mini, de son écran pliable autour de 7,8 pouces ou d’un châssis particulièrement fin qui s’approcherait des 4,5 mm une fois ouvert.

Pour autant, le calendrier imaginé initialement pour ce lancement semble de plus en plus incertain. En effet, plusieurs sources évoquaient une arrivée commerciale à l’automne 2026, en même temps que les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, afin de marquer une rupture forte dans la gamme haut de gamme d’Apple. Or, ces projections sont désormais bousculées par une succession de signaux concordants qui font état de retards industriels, aussi bien sur les lignes de production que sur la qualification de certains composants clés.

Retards de production : ce que disent les fournisseurs

L’un des éléments clefs de cette incertitude vient des déclarations récentes de Lin En‑ping, PDG du fournisseur taïwanais Largan Precision, important partenaire d’Apple pour les optiques photo. Sans citer la firme de Cupertino ni l’iPhone Ultra, le dirigeant explique que le quatrième trimestre de 2026 sera plus chargé que d’habitude, en raison de la planification des nouveaux produits de ses clients, et précise que certains seront lancés au troisième trimestre tandis que d’autres seraient reportés au début de l’année suivante. Il pourrait donc s’agir notamment du futur iPhone pliant, dont la mise en vente glisserait ainsi vers 2027, alors que la présentation resterait planifiée à l’automne 2026.

Ce discours fait écho à un précédent rapport attribué à DigiTimes, selon lequel la production de masse de l’iPhone Ultra aurait déjà pris un ou deux mois de retard. Apple aurait repoussé le démarrage des lignes de juin à début août 2026, ce qui réduit forcément le temps disponible pour constituer des stocks avant une commercialisation de fin d’année.

Face à ces contraintes, plusieurs scénarios circulent aujourd’hui. Certains médias asiatiques évoquent un lancement toujours possible fin 2026, mais avec des volumes très limités, à l’image des premières générations de pliants chez Samsung. D’autres, s’appuyant notamment sur les propos de Largan Precision et d’autres fournisseurs taïwanais comme TSMC ou Foxconn, jugent plus plausible un basculement vers le premier trimestre 2027, voire le printemps, ce qui permettrait à Apple d’aligner la commercialisation de l’iPhone Ultra avec celle de l’iPhone Air et des iPhone 18 et 18e censés être dévoilés à la même période.