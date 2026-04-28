iPhone Ultra pliable : les dimensions et le design révélés

À retenir Dimensions dépliées : 120,6 mm de hauteur et 167,6 mm de largeur .

et . Épaisseur pliée : 9,23 mm , optimisée pour un rangement facile.

, optimisée pour un rangement facile. Couleurs disponibles : noir mat et argent discret.

On avait déjà une petite idée à quoi pourrait ressembler le futur smartphone pliant de la marque à la pomme et maintenant, ce sont des données plus précises qui sont mises en lumière à la faveur d’un schéma.

Ce dernier montre un changement notable au niveau de la caméra arrière. Selon les éléments représentés, la barre des capteurs se positionne de manière plus centrée par rapport à la largeur totale du châssis. Cela diffère des précédents prototypes et des maquettes factices que l’on a pu voir ici ou là, où cette barre apparaissait décalée vers un côté, créant un certain déséquilibre visuel.

Vers plus de symétrie pour une meilleure harmonie

Apparemment, l’idée est de proposer une meilleure symétrie. Ainsi, si ces données s’avèrent exactes, l'ensemble du dos gagne en harmonie, avec une répartition plus uniforme des modules photo. D'après la figure, les lentilles s'alignent sans excéder les bords, pour un aspect plus compact.

Comparé aux pliables existants comme le Galaxy Z Fold7 de Samsung, cet agencement centralisé pourrait offrir une meilleure ergonomie lorsqu’on tient le smartphone. L’appareil serait plus discret, une fois en poche. Le résultat final paraît plus abouti, prêt à rivaliser avec les leaders actuels du segment.

Épaisseur pliée affinée à 9,23 mm

L'un des points les plus marquants de ce schéma concerne l'épaisseur lorsque l’appareil est plié, qui serait de 9,23 mm. C’est moins que ce que l’on pensait jusqu’ici.

Cette finesse s'expliquerait probablement par des optimisations au niveau de la charnière et des matériaux internes. Plié, le smartphone conserverait une silhouette élancée, facilitant son rangement dans une veste ou un jean.

Cela éviterait les bosses excessives près du pli, un défaut récurrent chez certains modèles comme ceux de Samsung, où l’épaisseur atteint 12 mm.

En outre, on pense que cette minceur pourrait améliorer la dissipation thermique lors d'usages prolongés. Par rapport au reste de la gamme iPhone, actuelle à 8 mm environ pour les Pro Max, la différence reste minime.

Dimensions dépliées orientées en largeur

Déplié, l'appareil mesurerait une hauteur d'environ 120,6 mm pour une largeur de 167,6 mm. Cette configuration privilégie clairement l'horizontalité, contrairement aux formats verticaux dominants chez les rivaux tels que la série Galaxy Z Fold7 ou le Honor Magic V6, qui s'étirent en hauteur pour un usage comme un smartphone conventionnel. Apple opte donc pour une approche potentiellement plus adaptée à la productivité ou au multimédia.

En outre, le schéma illustre une charnière discrète qui permettrait cette extension fluide, avec des bords droits pour maximiser la surface utile.

Couleurs disponibles en noir et argent

Encore une fois, à partir du schéma, on peut voir deux teintes principales : un noir mat et un argent discret. Sur ce point, Apple semble privilégier la sobriété et la durabilité des finitions. Le noir limiterait les traces de doigts, tandis que l'argent met en valeur les contours précis du châssis pliable.