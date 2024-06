Jusqu'à 130 € de moins pendant les soldes pour ce smartphone Google à petit prix avec écran OLED en 120 Hz !

Les soldes ont débuté hier. C’est le moment idéal et attendu pour se procurer un nouveau smartphone à moindre coût. Parmi les marques qui comptent Google et ses smartphones Pixels ont de plus en plus la côte, et font maintenant partie des modèles très demandés, notamment pour la qualité de leurs photos, mais aussi pour leurs performances haut de gamme globales.

Parmi les smartphones plébiscités de la marque, le Pixel 8a se démarque comme le plus abordable de la dernière génération. Cela tombe bien, car cette demande en fait la cible de nombreuses réductions chez plusieurs marchands !

Fiche Technique du Google Pixel 8a

Écran OLED de 6,1 pouces, 1080x2400 pixels 90 Hz

Chipset Google Tensor G3

8 Go de mémoire vive non extensibles

128 Go, ou 256 Go de stockage interne

Triple capteur photo 64+13 mégapixels

Capteur frontal 13 mégapixels

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Batterie 4500 mAh compatible charge 18 watts et charge sans fil

Système d’exploitation : Android 14

Le Google Pixel 8a est le dernier modèle en date et nous pouvons déjà voir qu’il y a de la demande pour celui-ci, il faut dire qu’il est particulièrement intéressant puisqu’il propose des composants haut de gamme au Pixel 8 « classique », mais avec une taille d’écran et un prix réduit.

Il embarque un puissant chipset Google Tensor G3 et 8 Go de RAM. On ne peut pas parler d’un Pixel sans s'attarder sur son appareil photo : ce modèle est équipé d'un triple capteur photo composé d’un double objectif 64+13 mégapixels à l’arrière et d'un capteur frontal de 13 mégapixels, offrant une excellente qualité de photo, doublé d’un post traitement et d’un zoom numérique de très haut niveau !

Où se le procurer au meilleur prix pendant les soldes ?

Le Pixel 8a est disponible au meilleur prix chez Rakuten où vous pouvez vous le procurer à partir de 418 € ! Le Marketplace de la Fnac vous met également un modèle à disposition pour 439 €. Comparé au 549 € d’origine de l’appareil chez son constructeur (499 € pendant les soldes, ce sont de très bons prix). Si pour vous le fait d’aller chercher votre produit en magasin est un critère essentiel, alors ce sont la Fnac et Boulanger avec 499 € chacun qui vous proposent les meilleures offres.