Jusqu'à 600 € de remise sur la gamme Samsung Galaxy S26 : une offre flash à ne pas rater

Ces avantages sont disponibles exclusivement sur le site officiel Samsung.com et l'application Samsung Shop jusqu'au 31 mars 2026. Attention toutefois, certaines remises sont limitées aux 3 000 premières commandes.

Le code S26LIVE : jusqu'à 500 € de réduction immédiate

La pièce maîtresse de cette opération réside dans le code promotionnel S26LIVE. Ce dernier permet de réduire considérablement la facture selon la capacité de stockage choisie pour votre futur smartphone. Cette offre est particulièrement agressive sur les versions du modèle Ultra proposant le plus de capacité ROM.

Modèle concerné Capacité Remise avec code S26LIVE Galaxy S26 Ultra 1 To - 500 € Galaxy S26 Ultra 512 Go - 350 € Galaxy S26 Ultra / S26+ / S26 256 Go / 512 Go Jusqu'à - 250 €

Pour ceux qui hésitent encore sur le modèle à choisir, vous pouvez consulter notre test du Samsung Galaxy S26 Ultra pour découvrir ses capacités en conditions réelles. Petit spoil, c'est un 5/5 !

Cumulez 100 € de bonus supplémentaire avec PayPal

L'intérêt majeur de cette opération est la possibilité de cumuler le code promo avec une remise liée au mode de paiement. En sélectionnant PayPal lors de la validation de votre panier, vous bénéficiez d'une baisse de prix immédiate supplémentaire :

100 € offerts pour l'achat d'un Galaxy S26 Ultra ou d'un ordinateur Galaxy Book6 (Pro ou Ultra).

pour l'achat d'un Galaxy S26 Ultra ou d'un ordinateur Galaxy Book6 (Pro ou Ultra). 50 € offerts pour l'achat d'un Galaxy S26 ou d'un Galaxy S26+.

Par exemple, un Galaxy S26 Ultra de 1 To peut ainsi voir son prix final amputé de 600 € (500 € via le code et 100 € via PayPal). Il est important de noter que ce bonus PayPal s'applique automatiquement à l'étape du paiement, mais n'est pas compatible avec l'offre de reprise d'un ancien appareil.

Notre avis : Cette structure de prix rend les versions 512 Go et 1 To plus accessibles que les modèles de base en temps normal.

Si vous envisagez de changer de smartphone, la fenêtre de tir est courte puisque tout se termine le 31 mars au soir, dans la limite des stocks et des 3 000 premiers acheteurs.