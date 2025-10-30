- publié le 30/10/2025 à 17h45

Offre Halloween : -15 € avec le code HALLOWEEN15 sur l’iPhone 13 Mini reconditionné et d’autres modèles. Offre limitée !

Un format compact, une puissance toujours au rendez-vous

Sorti en 2021, l’iPhone 13 Mini reste aujourd’hui l’un des smartphones les plus appréciés des amateurs de format compact. Avec son écran OLED 5,4 pouces, sa puce A15 Bionic toujours très performante et son double capteur photo efficace, il offre une expérience fluide et homogène au quotidien.

Ce modèle se distingue par sa légèreté et son confort d’utilisation, tout en conservant une puissance de calcul digne d’un appareil haut de gamme.

Pour ceux qui souhaitent comparer avec d’autres modèles à prix réduit, découvrez notre comparateur de smartphones reconditionnés.

✅ Points forts Format compact et élégant

Puce A15 Bionic encore très performante

Garantie 24 mois

Excellent rapport performance/prix ⚠️ Points faibles Traces d’usure visibles sur le modèle « Dur à Cuire »

Autonomie plus limitée que sur les grands formats

Stock et coloris variables selon les disponibilités

Un reconditionnement fiable et transparent

Ce bon plan repose sur un appareil 100 % fonctionnel, testé et garanti par des experts français. Chaque iPhone est vérifié, reconditionné et expédié sous 24 heures.

Le modèle « Dur à Cuire » peut présenter des marques esthétiques visibles, mais c’est précisément ce qui permet d’afficher un prix aussi bas tout en profitant d’une batterie neuve (en prenant l'option) et d’une garantie de 24 mois. Un choix parfait pour celles et ceux qui privilégient la performance à l’apparence.

Un code valable sur d’autres modèles reconditionnés

Le code HALLOWEEN15 ne s’applique pas uniquement à l’iPhone 13 Mini : il offre également une remise de 15 € sur de nombreux autres smartphones reconditionnés comme les iPhone 11, iPhone 12 ou certains Galaxy.

Une opportunité idéale pour faire des économies tout en donnant une seconde vie à des appareils récents et performants.

Notre verdict : un iPhone 13 Mini imbattable à moins de 200 €

Avec une double réduction cumulée (promotion immédiate et code HALLOWEEN15), l’iPhone 13 Mini reconditionné tombe à seulement 199,49 €. Difficile de trouver mieux pour un modèle aussi complet : compact, fluide, doté d’un excellent appareil photo et encore très performant.

Pour les adeptes d’Apple qui veulent concilier qualité et petit prix, c’est tout simplement le bon plan du moment.

Découvrez la fiche complète du Apple iPhone 13 Mini pour en savoir plus sur ses caractéristiques et ses performances.