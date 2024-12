L'iPhone 14 Plus est garantie livré avant Noël, et à ce prix là, difficile de résister à cet appareil reconditionné !

L’iPhone 14 Plus est l'un des meilleurs choix pour allier performance et budget parmi les appareils d'Apple, notamment en version reconditionnée, puisque cela lui permet d'être proposé à un prix bien inférieur. Eh oui, avec ses deux petites années au compteur, il a l’avantage d’être bien moins cher que l’iPhone 16, tout en embarquant des composants toujours au top.

Fiche technique de l’iPhone 14 Plus

Écran : OLED de 6,7 pouces

OLED de 6,7 pouces Processeur : Apple A15 Bionic

Apple A15 Bionic RAM : 6 Go

6 Go Caméra principale : 12 MP (ƒ/1.5)

12 MP (ƒ/1.5) Caméra avant : 12 MP

12 MP Batterie : 4325 mAh

Avec sa batterie de 4325 mAh, et ses 6 Go de RAM, l’iPhone 14 Plus pourrait paraître un peu léger sur le papier en comparaison des appareils actuels, mais sa gestion énergétique efficace en fait un véritable marathonien, un très bon exemple de pourquoi il faut se méfier d'évaluer certains aspects d'un smartphone uniquement avec les chiffres indiqués sur une fiche technique hors contexte.

Eh oui, car Apple est maitre en ergonomie, et propose des performances élevées, sans avoir besoin d'utiliser des composants affichant nécessairement des chiffres impressionnants sur le papier. Mais une fois en main, il n'y a aucun doute qu'il s'agit bien d'un haut de gamme... et d'un puissant !

Ajoutez à cela une puce ultrapuissante qui maximise chaque ressource, et vous obtenez un smartphone fluide et réactif, sans avoir besoin d’une RAM monstrueuse.

