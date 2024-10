Pourquoi acheter un smartphone reconditionné ?

Le reconditionnement d'un smartphone : écologie et société

Avec 87% de Français à posséder un smartphone, nous ne sommes pourtant pas toujours conscient d'à quel point cet objet devenu indispensable a une influence négative sur notre environnement.

Que ce soit lors des différentes phases de sa conception, mais aussi durant sa vie dans nos mains, le smartphone est source de très nombreuses pollutions que le reconditionnement pourrait venir atténuer.

C'est surtout lors de sa conception que le smartphone a le plus d'influence sur notre environnement puisque c'est à ce moment que les trois-quarts de la pollution est produite d'après l'AEME, l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie.

En cause, ce qu'on appelle l'énergie grise, l'énergie dépensée « indirectement », ici par tout ce qui entoure la conception d'un smartphone, que ce soit pour sa création, son emballage, son transport vers les sites de distribution, son stockage, sa distribution, sa vente, son utilisation, son entretien, et enfin son recyclage en fin de vie !

Nous n'imaginons pas toujours les ressources nécessaires pour concevoir un téléphone portable, de son écran à ses composants électroniques complexes, demandant de nombreuses extractions minières. Un smartphone peut demander jusqu'à 70 matériaux différents !

D'après le journaliste Gaspard d’Allens dans son article « Comment nos smartphones sont des armes de guerre » pour Reporterre :

Le numérique est un "rapace géologique" : il nécessite 15 % des ressources mondiales de palladium, 23 % de l’argent et du cobalt, 41 % de l’antimoine, 63 % du dysprosium, 70 % du gallium, 87 % du germanium, etc. Le numérique ronge la terre et le sous-sol congolais.

Lors de sa naissance, le smartphone est assemblé à l'aide de composant venant d'un peu partout dans le monde, nécessitant des transports internationaux par avions la plupart du temps.

Voici les différentes phases de la fabrication d'un smartphone selon l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie en partenariat avec France Nature Environnement :

Conception le plus souvent aux États-Unis

Extraction et transformation des matières premières en Asie du Sud-Est, en Australie, en Afrique centrale et en Amérique du Sud

Fabrication des principaux composants en Asie, aux États-Unis et en Europe

Assemblage en Asie du Sud-Est

En bref, la fabrication d'un téléphone portable contribue à la diminution des ressources, atteint à la biodiversité et accroît le gaz à effet de serre. Et encore, c'est sans compter sur les enjeux de sociétés désastreux que peut avoir la fabrication des smartphones dans certains pays.

Eh oui, sans même parler de pollution, les conditions dans lesquels sont extraits les matériaux peuvent êtres terribles. Gaspard d'Allens écrit, en rapportant les propos tenus par Fabien Lebrun dans son livre Barbarie numérique (éd. L’Échappée) :

En République démocratique du Congo, 6 millions de personnes ont été tuées depuis 1998 dans l’indifférence la plus totale — des conflits en partie liés à l’industrie extractive

À Gaspard d'Allens d'ajouter :

La violence sert ici la concurrence commerciale. L’économie se militarise pour faire face à l’insécurité de la région, des groupes armés deviennent mercenaires. La violence se commercialise et l’industrie numérique finance en grande partie les acteurs armés liés au conflit.

Lors de sa vie, l'influence du smartphone sur la société est moindre (du moins elle n'est pas la même) et la pollution due au smartphone est plus restreinte. Celle-ci et est essentiellement liée à l'émission de Co2. Toutefois, n'oublions pas qu'un smartphone gravite dans un environnement fait de réseaux et de serveurs, eux-mêmes polluants, nous invitant à un usage réfléchit de nos appareils au quotidien.

Eh oui, par exemple, utiliser la 4G ou 5G est plus polluant que de passer par le Wifi ; chaque message envoyé ou film regardé en streaming est source de C02 !

Pourquoi et où se procurer un smartphone reconditionné ?

Vous l'aurez sûrement compris, mais opter pour un smartphone reconditionné est donc loin de n'être qu'une histoire de prix. C'est une façon de lutter activement contre les mauvais côtés de la chaîne de production des smartphones !

Un smartphone reconditionné vient allonger la vie du smartphone, et par conséquent contribue à diminuer les problèmes liés à sa conception, conception qui est donc à l'origine des trois-quarts de la pollution et des dérèglements sociaux engendrés.

En plus de cela, si l'on est très pragmatique, le reconditionnement permet également de se procurer un meilleur appareil à plus petit prix, puisque l'on peut se tourner vers du haut de gamme, et cela dans plusieurs états, afin de faire varier le prix.