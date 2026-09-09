L’iPhone 16 passe à 739 €, soit 230 € de moins que lors de son lancement

L'iPhone 16 est disponible actuellement à 739 €. Il faut dire que l’arrivée de l’iPhone 17 a accéléré sa baisse de prix, et l'annonce des iPhone 18 accélère les choses, ce qui crée actuellement 230 € d’écart par rapport au tarif de lancement.

Quelles sont les caractéristiques de l’iPhone 16 ?

Premier élément que l’on remarque en le prenant en main : l’iPhone 16 adopte un petit format. Son écran de 6,1 pouces facilite son utilisation d’une seule main, alors que de nombreux smartphones proposent désormais une diagonale de 6,6 ou 6,7 pouces.

Autre avantage : Apple accompagne habituellement ses iPhone pendant de nombreuses années. Lancé en septembre 2024 et compatible avec iOS 26, ce modèle devrait recevoir plusieurs nouvelles versions du système, et même si Apple ne communique aucune durée précise, on peut imaginer que ce sera pendant encore 5 ou 6 ans.

La puce A18 apporte assez de puissance à l'iPhone 16 pour les applications et les jeux exigeants. Côté photo, son capteur principal de 48 Mpx bénéficie d’une stabilisation optique, tandis que son capteur ultra grand-angle de 12 Mpx permet de cadrer plus largement ou de photographier de très près avec une grande qualité.

Que penser de cette offre Rakuten ?

L'iPhone 16 proposé ici est une version internationale débloquée tout opérateur avec une garantie officielle d’un an. Cela veut dire qu'il ne s'agit pas d'une version française, mais qu'il est compatible avec les opérateurs français.

Avec Rakuten, il est possible de payer en 4 fois via PayPal, une facilité de paiement à ne pas négliger, d'autant plus que la livraison est gratuite et en recommandé, donc le smartphone est remis en main propre contre votre signature, pour plus de sécurité.

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