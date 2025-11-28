L'iPhone 17 démonté : des bonnes et mauvaises nouvelles

Le démontage de l'iPhone 17 standard commence par le retrait de deux vis pentalobe situées à la base de l'appareil. D'après Apple, ces minuscules fixations sont commercialisées à 0,18 dollar l'unité dans le cadre du programme d'autoréparation. Cette première étape, identique aux générations antérieures, montre une parfaite continuité dans la conception modulaire du produit adoptée par le fabricant depuis plusieurs années.

Pour accéder à la batterie, l'opération nécessite de chauffer la vitre arrière afin de ramollir l'adhésif.

Une fois cette opération réalisée, le téléphone s'ouvre « comme un livre », permettant ainsi de désolidariser complètement le panneau dorsal après avoir dévissé quelques fixations supplémentaires. Cette méthode d'ouverture, déjà observée sur les versions Pro et Air de l'iPhone 17, facilite théoriquement l'intervention sur les composants internes les plus sollicités lors des réparations courantes.

Toutefois, selon le fabricant, le remplacement de cette vitre arrière engendre un coût de 159 dollars. Notez que ce tarif s'applique uniformément à l'ensemble de la gamme iPhone 17, qu'il s'agisse du modèle standard, de l'Air ou des versions Pro et Pro Max.

Les utilisateurs disposent néanmoins de la possibilité d'obtenir un crédit de 386 dollars en retournant leur panneau endommagé à Apple, réduisant ainsi la facture finale à environ 120 dollars après remise. Cette politique de reprise à pour but d’encourager le recyclage des composants et à récupérer certains éléments réutilisables comme les aimants ou la bobine de recharge sans fil intégrée.

Des tarifs prohibitifs pour l'écran et les capteurs photo

Le changement d'écran est l'intervention la plus coûteuse pour l'iPhone 17 standard, facturé 329 dollars par le fabricant. Selon Apple, ce prix inclut l'ensemble du module d'affichage Super Retina XDR avec la technologie Dynamic Island et le capteur Face ID intégré. Les propriétaires qui renvoient leur écran défectueux bénéficient d'un remboursement de (seulement) 16 dollars.

À titre de comparaison, l'écran de l'iPhone 17 Pro Max atteint 379 dollars, soit 50 dollars de plus que le modèle de base, en raison de sa diagonale supérieure.

La caméra frontale associée au système Face ID de nouvelle génération coûte 199 dollars en remplacement. Ce module intègre un capteur de 18 mégapixels ainsi que l'ensemble des technologies de reconnaissance faciale biométrique développées par le constructeur. Pour le double module photo arrière, composé de deux capteurs de 48 mégapixels (grand-angle et ultra grand-angle), le tarif est de 169 dollars. Les versions Pro et Pro Max, dotées d'un triple système photographique avec téléobjectif supplémentaire, voient ce coût grimper à 249 dollars.

Parmi les autres composants disponibles dans le programme, l'écouteur associé à l'antenne 5G mmWave est proposé à 67 dollars, tandis que le moteur haptique Taptic Engine est facturé 67,08 dollars. Ces éléments, bien que moins fréquemment remplacés, restent accessibles aux personnes plutôt expérimentées souhaitant effectuer leurs propres interventions.

Apple précise que son programme Self Service Repair, lancé en 2022, s'adresse prioritairement aux personnes familiarisées avec la réparation de dispositifs électroniques complexes.

Le remplacement de la batterie reste accessible avec condition

La batterie de l'iPhone 17, d'une capacité de 3692 mAh, peut être remplacée pour 99 dollars d’après la grille tarifaire officielle. Néanmoins, le fabricant propose une réduction substantielle aux clients qui retournent leur ancien accumulateur : le prix final descend alors à 51 dollars après application du crédit de reprise.

Cette différence de près de 50% encourage activement le recyclage des batteries lithium-ion, dont la récupération permet de réutiliser des matériaux stratégiques comme le cobalt ou le lithium.

Pour les modèles iPhone 17 Pro, Pro Max et Air, le tarif de base s'élève à 119 dollars, soit 20 dollars de plus que la version standard, probablement en raison d'une capacité légèrement supérieure. D'après JerryRigEverything, l'accès à la batterie via l'ouverture dorsale simplifie considérablement l'intervention par rapport aux anciennes générations qui nécessitaient le retrait préalable de l'écran.

Cette évolution de conception réduit les risques d'endommagement des nappes flexibles fragiles reliant l'affichage à la carte mère, comme l'a constaté Zack lors du démontage de l'iPhone 17 Pro où il a accidentellement détérioré le connecteur d'écran en utilisant un outil inadapté.

Pour les dommages plus importants ne concernant ni l'écran, ni la vitre arrière, ni la batterie, Apple facture jusqu'à 599 dollars de réparation pour l'iPhone 17 standard. Ce montant grimpe respectivement à 699 dollars pour l'Air, 749 dollars pour le Pro et 799 dollars pour le Pro Max. Face à de tels tarifs, certains utilisateurs pourraient être tentés de privilégier l'achat d'un appareil reconditionné plutôt que la réparation complète d'un modèle fortement endommagé, comme le souligne Zack dans sa vidéo en évoquant les contraintes économiques actuelles.

Disponibilité et prix

Le programme Self Service Repair d'Apple couvre désormais l'intégralité de la gamme iPhone 17, avec des pièces détachées disponibles aux États-Unis, au Canada et dans plusieurs pays européens dont la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique, la Suède et la Suisse.