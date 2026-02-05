L’iPhone 17 Pro en promo chez Bouygues Telecom : un bon plan à saisir sans tarder

Bouygues Telecom propose une belle promo sur l’iPhone 17 Pro

Jusqu’au 8 février 2026, Bouygues Telecom vous permet d’acquérir l’iPhone 17 Pro 256 Go à prix cassé. Ce bon plan fonctionne en cas de souscription d’un forfait 200 Go Avantages smartphone. Grâce à cet abonnement maxi data, vous obtiendrez une remise immédiate de 50 €.

Mais ce n’est pas tout. L’opérateur vous accordera aussi un bonus différé de 150 € pour la reprise d’un ancien mobile d’une valeur minimum de 10 €. En cumulant les réductions, l’iPhone 17 Pro vous reviendra donc à seulement 99 € + 29,44 € par mois pendant 3 ans.

Hors promo, un modèle neuf de ce smartphone haut de gamme vous coûtera 1 329 € si vous l’achetez de manière classique sur le site d’Apple ou chez un revendeur. Alors, ne passez pas à côté de l’occasion offerte par Bouygues Telecom.

L’iPhone 17 Pro : l’un des meilleurs smartphones Apple

Lancé en septembre 2025, l’iPhone 17 Pro est un modèle premium issu de la dernière gamme de smartphones Apple. Disponible en 3 couleurs chez Bouygues Telecom (orange cosmique, bleu intense, argent), il embarque :

une puce A19 Pro conçue pour offrir des performances fluides et rapides comme l’éclair ;

un magnifique écran immersif Super Retina XDR de 6,3 pouces ;

un système photo professionnel comprenant 3 capteurs fusion 48 Mpx au dos et une caméra selfie Center Stage 18 Mpx sur la face avant ;

une batterie endurante qui tient jusqu’à 31 heures en lecture vidéo ;

l’IA Apple Intelligence pour faciliter l’usage au quotidien.

Enfin, l’iPhone 17 Pro se montre extrêmement robuste grâce à son boîtier unibody en aluminium forgé à chaud et son verre de protection Ceramic Shield 2. Comme le confirme sa certification IP68, il est en plus résistant à l’eau, aux éclaboussures et à la poussière.

Le forfait 200 Go 5G de Bouygues Telecom : un partenaire idéal pour l’iPhone 17 Pro

Nécessaire pour obtenir l’iPhone 17 Pro à tarif réduit, le forfait 200 Go 5G de Bouygues Telecom n’est pas un simple abonnement. C’est une formule complète pensée pour exploiter pleinement le potentiel de votre smartphone. Son prix : 34,99 € par mois la première année (puis 44,99 € par mois) avec une remise mensuelle de 5 € pour les clients Bbox. L’engagement est de 2 ans.

Ici, l’enveloppe data de 200 Go peut être consommée en France métropolitaine, en Europe, dans les DOM et en Suisse. À celle-ci s’ajoute un volume de 35 Go depuis 15 destinations internationales comme les États-Unis, le Canada, l’Australie ou la Chine. Vous serez donc parfaitement équipé côté Internet.

Pour ce qui est des communications, nous sommes dans la même veine. Les appels et les SMS sont illimités dans l’Hexagone, en Europe, en Outre-mer et en Suisse. En Métropole, les MMS et les appels vers les fixes de 120 pays sont aussi accordés sans compter.

Enfin, la formule inclut plusieurs bonus appréciables. Par exemple, elle vous donne le droit au prêt gratuit d’un téléphone équivalent en cas de panne, de perte, de vol ou de casse de votre iPhone 17 Pro.

