Le Pixel 10a de Google sera disponible en précommande à partir du 18 février

Après des rendus présentés comme ceux correspondant au Pixel 10a, les prix dévoilés et il y a quelles heures, la fuite des images officielles de la campagne de promotion du smartphone publiées par le très bien renseigné Evan Blass, Google met en ligne une vidéo montrant toutes ses coutures et lâche la date des précommandes, sur les différents réseaux sociaux.

A phone with more in store, in store soon.



Pre-order 2.18.26 https://t.co/iUgnoPqJsM pic.twitter.com/4YDDSMZBOn — Made by Google (@madebygoogle) February 4, 2026

La confirmation des premiers rendus

On peut notamment y voir la confirmation d’un appareil qui reprend presque trait pour trait l’esthétique du Pixel 9a, avec un dos en plastique, des tranches plates et un bloc photo en forme de pilule affleurant au panneau arrière.

Les visuels montrent ce module double reste aligné horizontalement, avec deux capteurs et un flash disposés dans un îlot légèrement allongé, sans relief marqué, ce qui devrait limiter le balancement de l’appareil posé sur une table. Les boutons de volume et d’alimentation semblent conservés du même côté, avec une implantation similaire à celle de la génération précédente, ce qui laisse penser à une continuité ergonomique assumée, à l’encontre de tous les autres smartphones du marché. En effet, rappelons que seuls les Pixel ont leur bouton de mise en veille au-dessus de ceux qui permettent de gérer le volume.

La vidéo indique également une date : le 18 février 2026. C'est à partir de ce moment que l'on pourrait précommander le smartphone. Selon les rumeurs, il sera ensuite réellement disponible à l'achat dès le 5 mars.

Les dimensions avancées par plusieurs fuites tournent autour de 153,9 x 72,9 x 9 mm, ce qui placerait le Pixel 10a dans un format très proche de celui du Pixel 9a, tout en étant légèrement plus court et un peu plus épais. Cette épaisseur supplémentaire pourrait s’expliquer par la batterie de 5100 mAh, inchangée elle aussi, qui occuperait une place importante dans le châssis. Si la silhouette générale demeure familière, les bordures d’écran, elles, sont encore prononcées, assez épaisses au regard de ce que proposent certains concurrents dans la même catégorie.

En parallèle, Google miserait sur une nouvelle palette de couleurs pour donner un peu de relief à cette continuité esthétique. Les coloris évoqués sont Obsidian (gris très sombre proche du noir), Berry (rose foncé), Fog (beige ou gris très clair) et Lavender (violet clair), dans la droite ligne de ce que la marque propose déjà sur d’autres produits. La teinte Berry, récemment mise en avant par certaines fuites, apparaît comme un rose plus profond que le Peony du Pixel 9a, tandis que le Lavender serait une version plus vive du précédent Iris, ce qui permettrait au Pixel 10a de se différencier visuellement sans bouleverser son dessin général.

Quelle fiche technique pour le Google Pixel 10a ?

Sur le plan technique, les différentes sources concordent pour annoncer un écran OLED d’environ 6,3 pouces, Full HD+ à 120 Hz, comme sur le Pixel 9a. Sous le capot, le Pixel 10a embarquerait à nouveau le Tensor G4 de Google, déjà présent sur le Pixel 9a, parfois décrit comme une version « boostée » avec des fréquences revues à la hausse, mais sans changement d’architecture majeur. Ce processeur serait associé à 8 Go de RAM et à 128 ou 256 Go de stockage UFS 3.1, sans possibilité d’extension par carte microSD. Le smartphone serait livré avec Android 16 et bénéficierait de plusieurs années de mises à jour logicielles.

Côté photo, les rumeurs évoquent un capteur principal de 48 mégapixels, avec une optique autour de f/1,7, complété par un ultra grand‑angle de 13 mégapixels à ouverture voisine de f/2,2, ainsi qu’une caméra frontale de 13 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo. Là encore, la fiche technique semble très proche de celle du Pixel 9a, ce qui laisse penser que Google chercherait à capitaliser sur son traitement logiciel de l’image plutôt que sur un renouvellement complet du matériel photo, dans un contexte où de nombreux concurrents multiplient les capteurs sans toujours améliorer les résultats concrets. La batterie, annoncée à 5100 mAh, resterait associée à une charge filaire de 23 W.

Disponibilité et prix

D’après les différentes fuites publiées, le Pixel 10a serait attendu très tôt en 2026, avec une fenêtre de lancement qui irait de la mi‑février à la fin du mois de mars. Il reste donc plus longtemps à patienter avant de voir si cette information se confirment ou pas.

