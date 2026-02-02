Les 3 smartphones haut de gamme à viser pendant les soldes (janvier 2026)

Sur le plan du design, ces trois smartphones affichent une identité visuelle immédiatement reconnaissable, tout en adoptant des choix esthétiques distincts. Le Galaxy S25 Ultra conserve une allure anguleuse avec des tranches plates et des angles marqués, tandis que son dos accueille des capteurs photo individuels directement intégrés dans la coque, sans îlot massif, disposés verticalement.

L’iPhone 17 Pro, pour sa part, adopte un châssis aux arêtes légèrement adoucies et un dos en verre mat, au sein duquel les capteurs photo sont regroupés dans un bloc proéminent.

De son côté, le Pixel 10 Pro se démarque par une barre horizontale traversant toute la largeur de l’appareil, intégrant les différents capteurs photo de manière symétrique, avec un profil légèrement arrondi qui améliore la prise en main.

En outre, les trois modèles proposent des palettes de couleurs variées : tons sobres et métallisés pour Samsung, finitions plus contrastées chez Apple, et nuances minérales chez Google.

En matière de gabarit, le Galaxy S25 Ultra est à la fois le plus grand et le plus lourd, tandis que l’iPhone 17 Pro s’impose comme le plus compact et le plus léger du trio. Enfin, tous bénéficient d’une certification IP68, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière, un critère désormais incontournable sur ce segment.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En ce qui concerne les performances, chacun de ces smartphones repose sur une plateforme matérielle de tout premier plan. Le Galaxy S25 Ultra est animé par le processeur Snapdragon 8 Elite pour Galaxy, une puce gravée en finesse qui privilégie la puissance brute et l’efficacité énergétique, associée à une grande capacité de mémoire vive, ainsi qu’à un stockage interne allant jusqu’à 1 To, sans possibilité d’extension par carte microSD.

L’iPhone 17 Pro s’appuie sur la puce Apple A19 Pro, réputée pour ses performances élevées en calcul comme en graphismes, épaulée par 12 Go de mémoire vive et un stockage interne pouvant également atteindre 1 To, là encore sans extension possible.

Le Pixel 10 Pro, quant à lui, intègre le processeur Google Tensor G5, conçu pour optimiser les tâches liées à l’intelligence artificielle, avec 16 Go de mémoire vive et un stockage interne très important.

Ainsi, en matière de puissance pure, l’iPhone 17 Pro et le Galaxy S25 Ultra se disputent la première place, le modèle d’Apple conservant un léger avantage sur certaines applications optimisées, tandis que le Pixel 10 Pro se positionne légèrement en retrait en calcul brut, mais se révèle très performant pour les usages intelligents et photographiques.

Concernant l’affichage, le Galaxy S25 Ultra dispose d’une dalle Dynamic AMOLED de 6,9 pouces, offrant une définition très élevée, un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz et une luminosité maximale particulièrement élevée, le tout sur une surface parfaitement plate. L’iPhone 17 Pro propose un écran OLED Super Retina XDR de 6,3 pouces, également compatible avec un rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, et se distingue par une excellente gestion des couleurs et des contrastes, avec une dalle plate et très lisible en extérieur.

Le Pixel 10 Pro, enfin, est équipé d’un écran LTPO OLED de 6,3 pouces, capable d’atteindre des pics de luminosité encore plus élevés et d’ajuster sa fréquence entre 1 et 120 hertz, avec un léger galbe sur les bords.

Ainsi, le Galaxy S25 Ultra domine par la taille et la définition, le Pixel 10 Pro par la luminosité maximale, tandis que l’iPhone 17 Pro offre un équilibre très maîtrisé entre qualité d’affichage, confort visuel et compacité.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

La photographie est un autre axe majeur de différenciation entre ces trois modèles. Le Galaxy S25 Ultra embarque un capteur principal de 200 mégapixels destiné aux prises de vue détaillées, accompagné d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et de deux téléobjectifs, dont l’un permet un zoom optique avancé, tandis que le capteur frontal de 12 mégapixels assure les selfies et la visioconférence.

L’iPhone 17 Pro mise sur une approche plus homogène avec trois capteurs arrière de 48 mégapixels chacun, dédiés respectivement au grand-angle, à l’ultra grand-angle et au téléobjectif, complétés par un capteur frontal de 12 mégapixels.

Le Pixel 10 Pro adopte une configuration équilibrée avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 48 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 48 mégapixels, tandis que son capteur selfie de 42 mégapixels se démarque nettement.

En pratique, le Pixel 10 Pro demeure la référence pour la cohérence des couleurs et le traitement logiciel, le Galaxy S25 Ultra excelle dans le zoom et le détail, et l’iPhone 17 Pro garantit une grande constance, notamment en vidéo.

Sur le plan de la connectivité, ces trois smartphones se montrent particulièrement complets. Tous sont compatibles avec le Wi-Fi de dernière génération, intègrent la technologie Bluetooth et prennent en charge les réseaux 5G. Par ailleurs, les lecteurs d’empreintes digitales diffèrent : Samsung et Google proposent un capteur intégré sous l’écran, tandis qu’Apple conserve une authentification biométrique basée sur la reconnaissance faciale, sans capteur d’empreintes.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Enfin, concernant l’autonomie, le Galaxy S25 Ultra embarque une batterie de 5000 mAh, ce qui lui permet, en théorie, de proposer l’endurance la plus élevée, même si cette donnée varie sensiblement selon les usages.

Le Pixel 10 Pro dispose d’une batterie légèrement inférieure, mais suffisamment généreuse pour assurer une journée complète d’utilisation intensive.

L’iPhone 17 Pro, avec une capacité plus modeste, compense en partie par une excellente optimisation logicielle.

En matière de recharge, Samsung conserve l’avantage avec une puissance filaire plus élevée, tandis que Google et Apple proposent des vitesses plus modérées. Les trois modèles sont compatibles avec la recharge sans fil, avec des puissances variables, et prennent également en charge la recharge inversée pour certains accessoires.

Ainsi, si le Galaxy S25 Ultra apparaît comme le plus endurant sur le papier, l’iPhone 17 Pro et le Pixel 10 Pro demeurent parfaitement adaptés à un usage quotidien exigeant, à condition de tenir compte de ses habitudes personnelles.

