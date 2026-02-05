Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ : 6 500 mAh, capteur 200 Mpx et 8 Go de RAM dès 350 €

Dernier né des écuries Xiaomi, le Redmi Note 15 Pro + est la version la plus complète d'une fournée de cinq smartphones milieu de gamme pensés pour mettre à mal la concurrence... Surtout à ce prix...

Rémi Deschamps - publié le 05/02/2026 à 12h15
Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus

Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ est le tout dernier champion que nous a octroyé Xiaomi dans le segment milieu de gamme. Nous avons pu tester et approuver ce smartphone, champion de l'endurance à la fiche technique très polyvalente.

 

Que propose le Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ ?

Comme mentionné lors de son test

Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ représente un sérieux prétendant au titre de meilleur smartphone autour de 500 euros pour ceux qui mettent l’autonomie, la robustesse et le confort d’affichage au cœur de leurs priorités sans sacrifier les performances.

Des mots forts qui ne sont pas écrits à la légère.

 

Concrètement, il propose 6 500 mAh de batterie, ce qui est énorme pour un milieu de gamme (seul Honor fait mieux dans le milieu de gamme pour le moment, et sur des modèles moins polyvalents).

Il est très résistant avec sa certification IP69K, la plus haute du marché, et son écran AMOLED est de très grande taille avec 6,83 pouces. En plus de cela, il est plutôt puissant grâce à 8 ou 12 Go de RAM selon la version, et une puce milieu de gamme de chez Qualcomm.

Il est difficile de trouver un vrai point faible pour ce Xiaomi, d'autant plus en le comparant aux autres smartphones disponibles à moins de 500 € (voire même à moins de 350 € ici).

✅ Points forts

  • Batterie 6 500 mAh, charge filaire 100 W
  • Résistance IP69K
  • Écran AMOLED 6,83 pouces, 120 Hz

☑️ À prendre en compte

  • Ultra grand-angle et mode nuit en retrait face aux meilleurs (mais nous sommes sur du milieu de gamme)

Que vaut l’offre disponible sur Cdiscount ?

L'offre disponible sur Cdiscount est intéressante, car il s'agit d'une version européenne et le prix est bien plus bas que d'autres offres plutôt autour des 500 €. Toutefois, il faut savoir qu'il s'agit d'une version d'import non française, ce qui peut amener des incompatibilités avec certaines applications.

 

Nous aurions donc plutôt tendance à vous proposer d'obtenir le smartphone directement sur le site de Xiaomi.

... Mais également auprès de RED by SFR qui le propose à 449 €, sans forfait, ou pour 219 € en souscrivant un forfait sans engagement

