L'iPhone 18 Pro pourrait arborer une teinte rouge profond en septembre

Apple envisagerait d'introduire un coloris rouge profond pour ses iPhone 18 Pro et Pro Max attendus en septembre 2026. L’idée est de reproduire le succès commercial remarquable de l'orange cosmique sur les modèles actuels, particulièrement en Chine où les ventes ont bondi de 38% en un trimestre.

Sylvain Pichot - publié le 24/02/2026 à 15h30
La stratégie colorimétrique d'Apple pour ses prochains modèles haut de gamme se précise. D'après les informations révélées par Mark Gurman, journaliste de Bloomberg réputé pour la fiabilité de ses sources, la firme de Cupertino teste actuellement une finition rouge profond pour les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Jusqu’ici, Apple s'était longtemps cantonnée à des teintes sobres et classiques pour sa gamme professionnelle. Le rouge profond envisagé représenterait ainsi une continuité dans l'audace de couleur initiée avec l'orange cosmique des iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max.
Le succès phénoménal de cette teinte orangée sur le marché chinois serait l’un des principales raisons à cette « continuité ». En effet, en l'espace d'un trimestre, les ventes d'Apple ont progressé de 38% dans l'Empire du Milieu, un résultat exceptionnel attribué en grande partie à l'attrait pour ce coloris inédit.

Le rouge profond remplace les rumeurs de violet et bordeaux

Contrairement aux prévisions émises en novembre 2025, qui évoquaient des déclinaisons marron, violet et bordeaux pour la gamme Pro, Apple semble avoir privilégié une teinte unique et marquante. Le rouge profond actuellement en phase d'évaluation présente l'avantage d'être suffisamment proche de l'orange pour capitaliser sur son succès, tout en étant une proposition somme toute différente. Reste à voir si les deux teintes pourront cohabiter. 
Mark Gurman lui-même reconnaît que le rouge et l'orange sont peut-être trop proches sur le cercle chromatique pour être commercialisés simultanément.

Le journaliste de Bloomberg tempère toutefois ses propos en précisant qu'aucune décision définitive n'a été prise. Il indique que le rouge constitue actuellement la nouvelle couleur phare testée pour les prochains iPhone Pro, sans exclure totalement d'autres scénarios. 
 

