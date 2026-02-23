Pixel 10a VS Pixel 9a : on vous dit tout sur le nouveau smartphone premium pas cher de Google

Sur le plan du design, les deux modèles conservent une apparence typique de la gamme Pixel avec une face avant dominée par un écran à bords fins et une finition arrière mate. Toutefois, le Pixel 10a adopte un module photo arrière plus plat et intégré de façon plus homogène par rapport au Pixel 9a, qui utilise encore un bloc double capteur plus proéminent.

En termes de profils physiques, les deux smartphones affichent des surfaces globalement planes sans bords trop arrondis, conservant une ergonomie simple facilitant la prise en main. Concernant les coloris, le Pixel 10a est proposé en Lavande, Rouge Framboise, Brume et Noir Volcanique, tandis que le Pixel 9a se décline en Noir Volcanique, Porcelaine, Iris et Rose Pivoine, offrant donc chacun une palette différente de teintes pour répondre à tous les goûts.

Sur le plan des dimensions et du poids, le Pixel 10a mesure 153,9 mm de hauteur, 73 mm de largeur et 9 mm d’épaisseur pour un poids de 183 g, ce qui en fait un smartphone légèrement plus compact et plus léger que le Pixel 9a, qui affiche quant à lui environ 154,7 mm de hauteur, 73,3 mm de largeur et pèse 185,9 g. Le Pixel 9a est donc légèrement le plus grand et le plus lourd des deux.

Quant à la certification d’étanchéité, les deux modèles bénéficient de la certification IP68, ce qui signifie qu’ils sont résistants à la poussière et peuvent supporter une immersion jusqu’à 1,5 mètre pendant 30 minutes, offrant une protection solide au quotidien contre les éclaboussures et les immersions accidentelles.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sous leur coque, le Pixel 10a comme le Pixel 9a partagent le même processeur : le Google Tensor G4, une puce octa-core optimisée pour l’intégration de fonctions d’intelligence artificielle et de traitement multimédia. Cette plateforme est épaulée, pour les deux modèles, par 8 Go de mémoire vive (RAM), ce qui leur confère une fluidité générale sur les tâches courantes et une capacité à gérer le multitâche sans difficultés notables. En termes de stockage interne, tous deux se déclinent en versions de 128 Go ou 256 Go, sans possibilité d’extension via une carte microSD, ce qui impose de bien choisir sa capacité en fonction de son usage.

Au chapitre de l’écran, les deux smartphones intègrent un écran Actua pOLED de 6,3 pouces avec un rapport 20:9, une définition de 1080 x 2424 pixels et un taux de rafraîchissement adaptatif de 60 à 120 Hz. Cela signifie qu’ils offrent tous deux une qualité d’affichage fluide avec des couleurs vives et un contraste élevé, typique des dalles pOLED. L’écran du Pixel 10a profite en outre d’une protection renforcée avec du Gorilla Glass 7i, tandis que le Pixel 9a utilise du Gorilla Glass 3 plus ancien.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Afin de répondre aux attentes photographiques des utilisateurs, les deux Pixel partagent un module photo arrière dual composé d’un capteur principal de 48 mégapixels associé à un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels, ainsi qu’un capteur frontal de 13 mégapixels pour les selfies.

Les capteurs arrière servent respectivement à capturer des scènes larges et des panoramas, tandis que la caméra frontale est dédiée aux autoportraits et aux appels vidéo. Cette configuration permet d’obtenir des images détaillées avec une bonne dynamique, des couleurs naturelles et des fonctionnalités logicielles avancées comme le mode nuit, le portrait ou encore des outils d’édition proposés par Google.

Concernant la connectivité, les deux modèles disposent d’une prise en charge complète des réseaux 4G et 5G, du Wi-Fi, du Bluetooth, du NFC pour les paiements sans contact et un GPS. Ils n’intègrent pas de port audio jack, ce qui est conforme à la tendance actuelle des smartphones.

Pour ce qui est des capteurs biométriques, le lecteur d’empreintes digitales est intégré sous l’écran, offrant un déverrouillage pratique et rapide sans recourir à des boutons externes.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

En matière d’autonomie, les Pixel 10a et Pixel 9a sont équipés de batteries de 5100 mAh, une capacité généreuse qui leur permet d’atteindre facilement une journée complète d’utilisation en conditions mixtes. Cette autonomie peut même se prolonger davantage avec les modes d’économie d’énergie intégrés dans Android. Sur ce point, aucun des deux ne prend un avantage marqué, car leurs capacités de batterie sont identiques.

La différence se trouve dans la vitesse de recharge. En effet, le Pixel 10a supporte la charge rapide filaire jusqu’à 45 W, ce qui permet de récupérer une charge significative en peu de temps. Il propose également la recharge sans fil certifiée Qi, un ajout moderne absente sur le Pixel 9a qui se contente d’une recharge filaire plus classique à une puissance inférieure (25 W). Cela peut représenter un avantage appréciable pour si vous cherchez plus de flexibilité.

