Marre de changer de mobile ? Top des smartphones conçus pour durer jusqu'en 2033

Si vous cherchez un smartphone à longue durée de vie en 2026, trois options majeures vous sont proposées avec des politiques de support exemplaires. Le Google Pixel 10a et le Samsung Galaxy S25 Ultra (sorti début 2025) proposent tous deux une approche sereine avec 7 ans de mises à jour complètes (système Android et sécurité), vous garantissant un appareil à jour jusqu'en 2032/2033. Le Samsung se démarque toutefois par son positionnement ultra-premium et son support logiciel très réactif, tandis que le Pixel mise sur l'optimisation de l'IA de Google, plus abordable. Notez que le Galaxy S26 Ultra qui sera annoncé très prochainement proposera, très probablement la même durée de suivi…

De son côté, le Fairphone 6 reste le champion de la durabilité matérielle : bien qu'il garantisse environ 6 mises à jour d'OS, il pousse le support de sécurité jusqu'à 8 ans (2033), voire plus, tout en permettant de réparer soi-même l'appareil pour qu'il tienne physiquement la distance.

Lequel est le plus beau ?

En matière de design, les deux smartphones Fairphone 6 et Google Pixel 10a adoptent des philosophies sensiblement différentes. D’un côté, le Fairphone 6 le mise sur une conception modulaire avec une coque arrière amovible, laissant apparaître des vis apparentes et des modules remplaçables, notamment pour la batterie et les capteurs photo. Les deux capteurs arrière sont intégrés dans un module rectangulaire distinct, légèrement saillant, positionné dans l’angle supérieur gauche. Son profil est plutôt plat, avec des arêtes marquées qui facilitent la prise en main. Il est proposé en noir, vert et bleu, avec des finitions mates. De l’autre côté, le Pixel 10a conserve la barre photo horizontale caractéristique des modèles Google récents, intégrant ses capteurs dans un bandeau traversant la largeur du dos.

Son profil est également plat, avec des coins adoucis, et il est décliné en noir, blanc, bleu clair et corail. Le Fairphone 6 est légèrement plus épais et plus lourd, tandis que le Pixel 10a est plus compact et plus léger.

En ce qui concerne la résistance, le Fairphone 6 est certifié IP55, assurant une protection contre les poussières et les projections d’eau, alors que le Pixel 10a bénéficie d’une certification IP67, offrant une meilleure résistance à l’immersion temporaire.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sur le plan des performances, le Fairphone 6 embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, associé à 8 Go de mémoire vive et à 256 Go de stockage interne, extensible via carte microSD, un atout pour celles et ceux qui souhaitent conserver leur appareil plusieurs années sans contrainte d’espace. Le Pixel 10a, pour sa part, est équipé du processeur Google Tensor G4, couplé à 8 Go de mémoire vive et à 128 ou 256 Go de stockage interne, sans possibilité d’extension par carte microSD.

En termes de hiérarchie de puissance, le Tensor G4 du Pixel 10a se place devant le Snapdragon 7s Gen 2 du Fairphone 6, notamment pour les tâches liées à l’intelligence artificielle et au traitement d’image. Ainsi, pour les usages exigeants, le Pixel 10a apparaît plus performant, tandis que le Fairphone 6 privilégie l’évolutivité et la réparabilité, deux critères essentiels dans une perspective d’utilisation prolongée.

S’agissant de l’écran, le Fairphone 6 dispose d’une dalle OLED de 6,46 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz et une luminosité maximale suffisante pour être utilisé en extérieur. L’écran est plat, ce qui facilite le remplacement en cas de casse. Le Pixel 10a propose, quant à lui, une dalle OLED de 6,1 pouces, également plate, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale supérieure au Fairphone. En comparant ces caractéristiques, le Pixel 10a prend l’avantage en matière de fluidité et de lisibilité en extérieur grâce à sa fréquence plus élevée et à sa luminosité accrue.

Toutefois, le Fairphone 6 offre une surface d’affichage légèrement plus grande, ce qui peut séduire les amateurs de confort visuel. En définitive, pour la qualité pure d’affichage et la fluidité, le Pixel 10a se place en tête, tandis que le Fairphone 6 demeure cohérent pour un usage quotidien durable.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Du côté de la photographie, le Fairphone 6 intègre un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels. À l’avant, un capteur selfie de 32 mégapixels prend place dans un poinçon centré. Le Pixel 10a, de son côté, est doté d’un capteur principal de 64 mégapixels et d’un ultra grand-angle de 13 mégapixels, tandis que la caméra frontale affiche 13 mégapixels.

En pratique, grâce au traitement logiciel de Google et à l’optimisation du processeur Tensor G4, le Pixel 10a offre des résultats plus constants, notamment en conditions de faible luminosité. Ainsi, en matière de rendu photographique global, le Pixel 10a se positionne devant le Fairphone 6, même si ce dernier propose une définition élevée pour les selfies.

En termes de connectivité, les deux modèles prennent en charge la 5G et le Wi-Fi 6. Aucun ne dispose de prise audio jack. Le Fairphone 6 intègre un lecteur d’empreintes digitales sur le bouton de mise en veille, tandis que le Pixel 10a opte pour un capteur sous l’écran. Aucun des deux ne propose d’émetteur infrarouge.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Enfin, concernant l’autonomie, le Fairphone 6 embarque une batterie de 4200 mAh, amovible, ce qui constitue un avantage pour prolonger la durée de vie de l’appareil. Le Pixel 10a intègre une batterie d’environ 4500 mAh. En théorie, le Pixel 10a pourrait offrir une autonomie légèrement supérieure, mais cela varie selon les usages, la luminosité de l’écran ou encore la qualité du réseau. En matière de recharge, le Fairphone 6 supporte une puissance d’environ 30 watts en filaire, tandis que le Pixel 10a accepte une charge filaire autour de 23 watts. Aucun des deux modèles ne propose de recharge sans fil.

Ainsi, si le Pixel 10a peut tenir un peu plus longtemps sur une charge complète, le Fairphone 6 compense par la possibilité de remplacer aisément sa batterie, un argument déterminant pour celles et ceux qui souhaitent conserver leur smartphone jusqu’en 2033 sans passer par un remplacement complet de l’appareil.

