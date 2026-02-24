iPhone 12 ou 13 : Comment s'offrir un iPhone reconditionné en France pour moins de 60 € par mois pendant 4 mois ?

En 2026, l'achat d'un iPhone reconditionné n'est plus seulement une question d'économie, c'est un choix engagé et stratégique. Entre l'iPhone 12 et l'iPhone 13, le cœur des utilisateurs balance. Si le design semble identique, les enjeux de durabilité et de support logiciel diffèrent. Voici notre guide pour faire le bon choix chez Certideal.

Rémi Deschamps - publié le 24/02/2026 à 12h15
iPhone 13 VS iPhone 14

Acheter reconditionné, c'est à la fois chercher à faire des économies et un geste pour la planète, mais l'exercice peut être difficile tant il y a de modèles différents sur le marché.

Pour les utilisateurs d'Apple, la tâche est plus simple, car il y a un nombre plus restreint de choix, mais cela dit, il y a toujours quelques éléments pas toujours très évidents qu'il faut prendre en considération.

Aujourd'hui, nous opposons l'iPhone 12 et l'iPhone 13. Les deux valent le coup, mais lequel est le meilleur choix en termes de rapport qualité/prix ?

Le match des mises à jour, l'argument de la puce A15

La vraie différence entre ces deux modèles réside sous le capot. Si l'iPhone 12 reste un excellent smartphone 5G, il est équipé de la puce A14 Bionic. De son côté, l'iPhone 13 embarque la puce A15 Bionic, plus puissante et surtout plus économe en énergie.

Pourquoi est-ce important ? Eh bien, Apple assure généralement 6 à 7 ans de mises à jour système. L'iPhone 12 approche doucement de sa fin de cycle (horizon 2027), alors que l'iPhone 13, plus moderne, vous garantit de profiter des nouveautés d'iOS au moins jusqu'en 2028 ou 2029.

Choisissez l'iPhone 12 si...

  1. Budget : Vous voulez le prix le plus bas possible.
  2. Usage : Vos besoins sont standards (réseaux sociaux, web, appels).
  3. 5G : Vous voulez profiter du réseau rapide à prix cassé.

Choisissez l'iPhone 13 si...

  1. Durabilité : Vous comptez garder votre mobile plus de 3 ans.
  2. Autonomie : Vous avez besoin d'une batterie qui tient mieux la journée.
  3. Photo : Vous voulez le mode Cinématique et un stockage de base de 128 Go.

Notre avis : En 2026, l'iPhone 13 reconditionné par CertiDeal est le maître achat. Pour une différence de prix devenue minime, vous gagnez un an de mises à jour supplémentaires, une meilleure autonomie et le double de stockage de base (128 Go contre 64 Go).

CertiDeal : Le reconditionné français haute sécurité

Acheter un iPhone 13 ou un iPhone 12 chez CertiDeal, c'est avant tout choisir la durabilité et la transparence. Contrairement aux plateformes qui ne font que mettre en relation avec les vendeurs, CertiDeal centralise tout son processus :

  • Reconditionné en France : Tous les appareils sont testés, vérifiés et certifiés dans leurs ateliers français. Une traçabilité totale pour un produit de qualité.
  • Une garantie record de 30 mois : C'est l'un des points forts de l'enseigne. CertiDeal propose une protection de 2 ans et demi, soit plus que la garantie légale d'un produit neuf !
  • Financement flexible : Grâce au partenariat avec PayPal, profitez du paiement en 4X sans frais. Une solution idéale pour s'équiper d'un iPhone premium sans impacter son budget mensuel.
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
Voir tous ses articles
Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Google Pixel 9a
Guide d'achat

Les meilleurs smartphones à moins de 500 euros en 2026

24/02/2026
Google Pixel 10a
Guide d'achat

Pixel 10a VS Pixel 9a : on vous dit tout sur le nouveau smartphone premium pas cher de Google

23/02/2026
Google Pixel 10a
Guide d'achat

Marre des écrans géants ? Les 3 meilleurs smartphones compacts qui ne sacrifient pas la performance

23/02/2026
Apple iPhone 17e leaks
Guide d'achat

iPhone 17e VS iPhone 16e : quelles seraient les vraies différences ?

20/02/2026