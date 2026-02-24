iPhone 12 ou 13 : Comment s'offrir un iPhone reconditionné en France pour moins de 60 € par mois pendant 4 mois ?

Acheter reconditionné, c'est à la fois chercher à faire des économies et un geste pour la planète, mais l'exercice peut être difficile tant il y a de modèles différents sur le marché.

Pour les utilisateurs d'Apple, la tâche est plus simple, car il y a un nombre plus restreint de choix, mais cela dit, il y a toujours quelques éléments pas toujours très évidents qu'il faut prendre en considération.

Aujourd'hui, nous opposons l'iPhone 12 et l'iPhone 13. Les deux valent le coup, mais lequel est le meilleur choix en termes de rapport qualité/prix ?

Le match des mises à jour, l'argument de la puce A15

La vraie différence entre ces deux modèles réside sous le capot. Si l'iPhone 12 reste un excellent smartphone 5G, il est équipé de la puce A14 Bionic. De son côté, l'iPhone 13 embarque la puce A15 Bionic, plus puissante et surtout plus économe en énergie.

Pourquoi est-ce important ? Eh bien, Apple assure généralement 6 à 7 ans de mises à jour système. L'iPhone 12 approche doucement de sa fin de cycle (horizon 2027), alors que l'iPhone 13, plus moderne, vous garantit de profiter des nouveautés d'iOS au moins jusqu'en 2028 ou 2029.

Choisissez l'iPhone 12 si...

Budget : Vous voulez le prix le plus bas possible. Usage : Vos besoins sont standards (réseaux sociaux, web, appels). 5G : Vous voulez profiter du réseau rapide à prix cassé.

Choisissez l'iPhone 13 si...

Durabilité : Vous comptez garder votre mobile plus de 3 ans. Autonomie : Vous avez besoin d'une batterie qui tient mieux la journée. Photo : Vous voulez le mode Cinématique et un stockage de base de 128 Go.

Notre avis : En 2026, l'iPhone 13 reconditionné par CertiDeal est le maître achat. Pour une différence de prix devenue minime, vous gagnez un an de mises à jour supplémentaires, une meilleure autonomie et le double de stockage de base (128 Go contre 64 Go).

CertiDeal : Le reconditionné français haute sécurité

Acheter un iPhone 13 ou un iPhone 12 chez CertiDeal, c'est avant tout choisir la durabilité et la transparence. Contrairement aux plateformes qui ne font que mettre en relation avec les vendeurs, CertiDeal centralise tout son processus :