Les meilleurs smartphones à moins de 500 euros en 2026

En matière de design, le Samsung Galaxy A56 adopte une esthétique fidèle à la gamme Galaxy A, avec un bloc photo vertical intégré dans le coin supérieur gauche, composé de trois capteurs alignés individuellement sans module rectangulaire apparent. Son dos en verre et son cadre en aluminium lui confèrent une finition soignée, tandis que son profil reste légèrement arrondi sur les bords. Il est proposé en noir, bleu clair, vert et rose.

De son côté, le Xiaomi POCO F8 Pro opte pour un module photo rectangulaire plus massif, centré en partie haute, regroupant les capteurs dans un îlot visuellement marqué. Son châssis présente des tranches plates et un dos en verre décliné en noir, argent et bleu.

Enfin, le Google Pixel 9a conserve la barre horizontale emblématique des Pixel, intégrée discrètement au dos, avec deux capteurs alignés dans un bandeau affleurant. Ses lignes sont arrondies et il est disponible en noir, blanc cassé, bleu et corail.

En termes de gabarit, le POCO F8 Pro est le plus grand et également le plus lourd avec environ 205 grammes, tandis que le Pixel 9a est le plus compact et le plus léger, autour de 188 grammes. Le Galaxy A56 se situe entre les deux. Les trois modèles bénéficient d’une certification IP67 pour le Galaxy A56 et le Pixel 9a, et IP68 pour le POCO F8 Pro, assurant une protection contre l’eau et la poussière.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sur le plan des performances, le Galaxy A56 embarque un processeur Exynos 1580 gravé en 4 nanomètres, associé à 8 Go de RAM et à des configurations de stockage de 128 Go ou 256 Go, sans possibilité d’extension par carte microSD. Le POCO F8 Pro intègre pour sa part un Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, également gravé en 4 nanomètres, couplé à 12 Go de RAM et à 256 Go ou 512 Go de stockage interne, sans lecteur microSD.

Enfin, le Pixel 9a repose sur la puce Google Tensor G4, accompagnée de 8 Go de RAM et de 128 Go ou 256 Go de stockage, là encore sans extension possible. En pratique, le POCO F8 Pro apparaît comme le plus puissant des trois, notamment pour les usages intensifs et le jeu vidéo, grâce à son processeur orienté vers la performance brute.

Le Pixel 9a arrive ensuite, profitant d’optimisations logicielles étroitement liées à Android. Le Galaxy A56 ferme la marche, tout en offrant des performances solides pour un usage quotidien polyvalent. L’écart reste néanmoins perceptible dans les tâches graphiques exigeantes.

Concernant l’affichage, le Galaxy A56 dispose d’une dalle Super AMOLED de 6,6 pouces affichant une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, avec une luminosité maximale avoisinant 1200 cd/m². Son écran est plat, ce qui facilite la prise en main. Le POCO F8 Pro propose une dalle AMOLED de 6,67 pouces en définition 1,5K, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité pouvant atteindre 1800 cd/m² en pic. L’écran est également plat et protégé par un verre renforcé.

De son côté, le Pixel 9a intègre un écran OLED de 6,3 pouces en Full HD+, compatible 120 Hz, avec une luminosité maximale proche de 1400 cd/m². Lui aussi adopte une surface plane. En matière de qualité d’affichage, le POCO F8 Pro prend l’avantage grâce à sa définition supérieure et à sa luminosité plus élevée. Le Pixel 9a suit, offrant un excellent équilibre entre compacité et fluidité. Le Galaxy A56, bien que très convaincant, se positionne légèrement en retrait sur la luminosité maximale.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Sur le terrain photographique, le Galaxy A56 est doté d’un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique, complété par un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels.

À l’avant, un module de 32 mégapixels assure les selfies. Le POCO F8 Pro mise également sur un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique, épaulé par un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels, tandis que la caméra frontale atteint 20 mégapixels. Le Pixel 9a adopte une approche plus épurée avec un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé et un ultra grand-angle de 13 mégapixels, ainsi qu’un capteur frontal de 13 mégapixels.

En pratique, le Pixel 9a offre les résultats les plus homogènes, grâce au traitement logiciel avancé de Google, notamment en basse lumière. Le Galaxy A56 suit avec une polyvalence appréciable, alors que le POCO F8 Pro privilégie la performance du capteur principal mais reste légèrement en retrait sur les modules secondaires.

En matière de connectivité, les trois modèles sont compatibles 5G et intègrent le Wi-Fi 6 pour le Galaxy A56 et le Pixel 9a, contre le Wi-Fi 7 pour le POCO F8 Pro. Aucun ne propose de prise audio jack. Le POCO F8 Pro dispose en revanche d’un émetteur infrarouge, contrairement aux deux autres.

Les trois smartphones embarquent un lecteur d’empreintes digitales placé sous l’écran, une solution discrète et pratique au quotidien.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

S’agissant de l’autonomie, le Galaxy A56 intègre une batterie de 5000 mAh, tout comme le POCO F8 Pro, tandis que le Pixel 9a se contente d’un accumulateur de 4700 mAh. Sur le papier, les deux modèles dotés de 5000 mAh devraient offrir une endurance légèrement supérieure, même si cette donnée varie sensiblement selon les usages, la luminosité de l’écran ou encore l’optimisation logicielle.

En matière de recharge, le POCO F8 Pro prend l’avantage avec une puissance filaire de 120 W, permettant un remplissage très rapide. Le Galaxy A56 supporte une charge de 45 W, tandis que le Pixel 9a se limite à 27 W.

En outre, seul le Pixel 9a propose la recharge sans fil, à une puissance de 15 W. Ainsi, le POCO F8 Pro conviendra aux utilisateurs attentifs à la rapidité de charge, alors que le Pixel 9a séduira ceux qui privilégient la recharge sans fil. Le Galaxy A56, quant à lui, propose un compromis équilibré entre autonomie confortable et recharge relativement rapide.

