L'iPhone pliant d'Apple pourrait surprendre par ses choix techniques controversés

Selon les dernières informations rapportées par Mark Gurman de Bloomberg, l'iPhone pliant ne sera pas aussi révolutionnaire qu'espéré sur certains aspects. En effet, il semblerait qu’Apple ait fait des choix techniques qui pourraient diviser. Le futur iPhone pliant adopterait un design en forme de livre, similaire aux Galaxy Z Fold7 de Samsung et au Honor Magic V5, avec un écran externe de 5,5 pouces et un écran interne de 7,8 pouces une fois déplié. Cependant, l'appareil ne proposerait que quatre appareils photo au total : un sur l'écran avant, un sur l'écran interne et deux à l'arrière. L'écran interne bénéficierait d'une innovation majeure avec une technologie anti-pli développée par Apple.

Côté photo, on aurait droit au minimum

Cette configuration placerait l'iPhone pliant au même niveau que les modèles d'entrée de gamme iPhone 16, une approche surprenante pour un produit haut de gamme. En comparaison, le Galaxy Z Fold7 de Samsung embarque trois appareils photo dont un capteur principal de 200 mégapixels, tandis que Honor a intégré un système de zoom périscope de 64 mégapixels sur son Magic V5. Google propose également un système triple capteur sur son Pixel 10 Pro Fold.

Apple pourrait justifier ce choix par la nécessité de maintenir une épaisseur réduite. Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, l'appareil mesurera entre 9 et 9,5 millimètres une fois plié, soit moins de 5 millimètres d'épaisseur pour chaque moitié. Cette contrainte technique expliquerait également le retour surprenant du Touch ID à la place du Face ID.

Le capteur d'empreintes digitales serait intégré dans le bouton d'alimentation sur le côté droit de l'appareil, une solution que la firme de Cupertino utilise déjà sur ses iPad Air, iPad mini et iPad d'entrée de gamme. Ce principe permettrait d'éviter de dupliquer le système Face ID sur les deux écrans tout en économisant l'espace précieux nécessaire aux composants internes.

Une approche minimaliste face à la concurrence

En outre, toujours d’après la même source, l'iPhone pliant abandonnera complètement l'emplacement SIM physique au profit d'une approche eSIM exclusive. Il est toutefois possible que cela ne soit le cas que sur certains marchés, notamment aux États-Unis où l’utilisation d’une eSIM est très courante par rapport au public européen.

Le mobile pliant d’Apple serait proposé avec seulement deux finitions : noir et blanc.

Enfin, sur le plan technique, l'iPhone pliant intégrera le modem cellulaire maison de deuxième génération C2 d'Apple, une évolution du modèle C1 équipant l'iPhone 16e. Cette puce devrait offrir de meilleures performances énergétiques et une connectivité améliorée par rapport à la première génération.

La production de masse devrait débuter fin 2025 chez Foxconn, le partenaire manufacturier historique d'Apple, pour un lancement commercial prévu dans la seconde moitié de 2026.