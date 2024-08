L'un des meilleurs smartphones de Xiaomi avec écran Amoled et 8 Go de RAM à prix cassé

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus, successeur du très populaire Redmi Note 12 Pro, se distingue comme un smartphone de milieu de gamme exceptionnel.

En examinant sa fiche technique, il est facile de comprendre pourquoi cette gamme a connu un immense succès en 2023 et continue en 2024. Xiaomi, le fabricant chinois, continue de fournir des appareils performants tout en maintenant des prix très compétitifs.

Cette stratégie permet à la marque de se démarquer sur le marché en offrant un excellent rapport qualité-prix.

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1220 x 2712 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1220 x 2712 pixels 120 Hz Processeur : MediaTek Dimensity 7200 Ultra

: MediaTek Dimensity 7200 Ultra RAM : 8, Go, 12Go ou 16Go

: 8, Go, 12Go ou 16Go Stockage : 256Go

: 256Go Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 120 watts

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus se distingue nettement de son prédécesseur grâce à des caractéristiques améliorées, le rendant encore plus performant. Son écran AMOLED de 6,67 pouces, avec une résolution de 1220 x 2712 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, offre une expérience visuelle immersive et fluide.

Équipé du processeur MediaTek Dimensity 7200 Ultra, il assure des performances rapides et efficaces. Le téléphone excelle également en multitâche grâce à une impressionnante RAM de 8Go, 12 Go ou 16 Go, selon le modèle.

En matière de photographie, il continue d'impressionner avec des clichés de grande qualité, consolidant ainsi sa position comme l'un des meilleurs smartphones de milieu de gamme sur le marché.

Où se procure le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus ?

En ce moment il vous est possible de vous procurer le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus à un très bon prix sur Amazon pour 304 € seulement alors que ce modèle est disponible pour 449 € sur le site de son constructeur.