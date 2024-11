La nouvelle gamme iPhone 16 est disponible à prix réduit chez Bouygues Telecom : sautez sur l’occasion !

En ce moment, l’opérateur fait chuter le tarif des iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max en cas de souscription d’un forfait 200 Go 5G. Envie d’en savoir plus sur cette occasion unique d'obtenir au rabais l'un des smartphones dernier cri de la marque Apple ? Nous vous disons tout dans cet article.

Bouygues Telecom propose d’énormes réductions sur la nouvelle gamme iPhone 16

En cette période automnale, Bouygues Telecom a décidé de se montrer très généreux en proposant de belles promos sur le prix des iPhone 16. Attention, nous ne parlons pas seulement du modèle classique, mais de toute la nouvelle gamme Apple. Pour profiter des réductions sur ces appareils mobiles dernier cri, l’unique chose à faire est de souscrire un forfait 200 Go 5G avec avantages smartphone. En prenant votre abonnement à l’offre maxi data de l’opérateur, vous pourrez ainsi obtenir :

l’iPhone 16 128 Go (noir, bleu outremer, rose, vert sarcelle ou blanc) à 1 € + 27,07 € par mois pendant deux ans ;

l'iPhone 16 Plus 128 Go (noir, bleu outremer, rose, vert sarcelle ou blanc) à 1 € + 33,49 € par mois pendant deux ans ;

l'iPhone 16 Pro 128 Go (titane sable, titane noir, titane naturel ou titane blanc) à 1 € + 38,07 € par mois pendant deux ans ;

l'iPhone 16 Pro Max 256 Go (titane sable, titane noir, titane naturel ou titane blanc) à 199,90 € + 39,49 € par mois pendant deux ans.

Comme vous le voyez, quels que soient votre budget et le modèle que vous visez, vous ferez une excellente affaire en saisissant l’occasion offerte par Bouygues Telecom. Alors, n’hésitez pas, mais foncez !

Le forfait 200 Go de Bouygues Telecom : une formule idéale pour accompagner les nouveaux iPhone 16

Vous avez fait votre choix parmi les différents modèles de la gamme iPhone 16 ? Comme vous le savez, il faut maintenant souscrire le forfait 200 Go 5G de Bouygues Telecom pour bénéficier de la remise promise par l’opérateur. Conditionnée à deux ans d’engagement, l’offre est affichée à 35,99 € par mois pendant un an. Le prix mensuel passe ensuite à 45,99 €.

Si vous êtes client Bbox, vous pouvez toutefois profiter d’une jolie réduction de 5 € sur chacune de vos factures mobiles. De quoi réaliser un max d’économies sur la durée. Pour ce qui est des services, la formule 200 Go 5G de Bouygues Telecom vous donnera accès :

aux appels et aux SMS à volonté depuis et vers la France métropolitaine, les DOM, l’Europe et la Suisse ;

aux MMS illimités sur l’ensemble du territoire hexagonal ;

aux appels sans compter vers les fixes de 120 destinations internationales ;

à 200 Go d’Internet depuis la France métropolitaine, les DOM, l’Europe et la Suisse ;

à 35 Go de data (décomptés de l’enveloppe globale) depuis la Turquie, la Tunisie, les USA, le Canada, la Chine, l’Australie, le Brésil, Israël, le Japon, la Thaïlande, l’Afrique du Sud, la Corée du Sud, l’Égypte, le Mexique et la Nouvelle-Zélande.

Enfin, dans le cadre de votre abonnement, vous aurez le droit à de nombreux avantages. Parmi ceux-ci, il y a par exemple le prêt gratuit d’un téléphone équivalent en cas de panne, de perte, de vol ou de casse de votre nouvel iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro ou 16 Pro Max.