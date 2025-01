Lancement d’un nouveau smartphone indestructible avec 6600 mAh de batterie… Et il est déjà en promo auprès de la Fnac !

Honor est l’une des marques chinoises qui compte de plus en plus sur le marché des mobiles, d'autant plus que ses appareils sont régulièrement très bien notés par les différents experts et sites d’évaluations tels que la référence en matière Dxomark.

La fiche technique du Honor Magic 7 Lite et son public cible

Dimensions 162.8x75.5x7,98 mm Poids 189 g Étanchéité IP64 Système d'exploitation Android Processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen1 Couleurs Violet, Noir, Vert Stockage Interne 256 Go, 512 Go Mémoire vive 8Go

Le Magic 7 Lite est donc un smartphone à l’aspect luxueux, proposant des caractéristiques milieu de gamme, mais avec un atout dans sa manche : il est indestructible. En effet, nous pouvions planter un clou avec l’écran du Honor magic 6 Lite, et d’après ce que nous dit Honor, la robustesse de cette nouvelle version est augmentée de 166 %.

???? très impressionnant : test de la solidité de l'écran du @Honorglobal Magic6 Lite , sachant qu'il est aussi capable de résister à une chute de 1,5m de haut même sur sol granuleux ????

Adieu la coque de protection et bonjour le beau design @Honor_FR pic.twitter.com/abbjKZRcuZ — Sylvain Pichot (@SylvainPichot) January 3, 2024

Le Honor Magic 7 Lite est impressionnant en termes de résistance, il peut chuter de 2 mètres, aller de 55° à -30° tout en conservant une énorme autonomie. Il propose en plus de cela une batterie de 6600 mAh ! En sachant que la moyenne actuelle est autour des 5000 mAh, l’amélioration est notable.

Vous pouvez lire des vidéos pendant presque 26 heures ! Une autonomie impressionnante qui est loin d’être son seul atout. Côté écran et appareil photo, il est également à la hauteur de ce qui se trouve dans le milieu de gamme actuellement.

En plus, son design est plutôt luxueux, un bel objet idéal pour ceux qui aiment bouger tout en continuant à profiter des réseaux et multimédias !

Quelle offre pour le Honor Magic 7 Lite ?

Il est sorti hier, et pourtant vous pouvez déjà profiter du Honor Magic 7 Lite avec une réduction. Il faut dire qu’il est sorti le jour des soldes. C’est donc auprès de la Fnac Marketplace que vous pouvez dénicher cet appareil pour 301 € au lieu de 379 €.

Un prix vraiment honnête pour un produit qui propose de nombreux points forts.

La livraison est gratuite, avec une garantie de 2 ans, et grâce à la Fnac vous bénéficiez d’un service satisfait ou remboursé et d’un accompagnement de la Fnac lors de l’achat auprès de son partenaire certifié. De quoi acheter en toute sérénité.