Lancement Xiaomi 14T Series : grosses surprises et offres de lancement canon à ne surtout pas rater !

Xiaomi 14T et Xiaomi 14T Pro : deux nouveaux rois de photo et de l’IA ?

Après plusieurs mois de rumeurs et fuites en tous genres, les Xiaomi 14T et Xiaomi 14T Pro se dévoilent enfin ! Et on peut dire que cela valait le coup d’attendre. Le fabricant chinois s’est particulièrement investi dans le développement de ces deux modèles qui se positionnent clairement comme des flagship killers alliant puissance, design et multifonctionnalité.

Leur premier atout ? Leur design ultra Premium avec une finition épurée en titane. Brillants, lumineux et doux au toucher, les deux appareils sont proposés en trois coloris inédits : Noir Titane, Bleu Titane et Gris Titane. Ils sont tous les deux dotés d’un écran OLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement exceptionnel de 144 Hz et une luminosité de pic atteignant 4000 nits. Compatibles Dolby Vision et HDR10, ils promettent une expérience visuelle exceptionnelle.

Les deux nouveaux smartphones Xiaomi s’annoncent également comme de puissants photophones grâce à leurs optiques LEICA Summilux grâce auxquelles vous pourrez prendre des photos de nuit nettes et détaillées, de qualité professionnelle. Le Xiaomi 14T Pro, en particulier s’annonce particulièrement performant dans ce registre avec son triple objectif principal de 50+50+12 mégapixels capable de filmer jusqu’en 8K à 30 images par seconde.

Sous le capot, les Xiaomi 14T et Xiaomi 14T Pro embarquent respectivement un Mediatek Dimensity 8300 Ultra et un Mediatek Dimensity 9300+, deux processeurs octa-core gravés en 4nm qui garantissent des performances de pointe. En plus du multitâche et des applications gourmandes, ces processeurs permettent de profiter pleinement des fonctions IA avancées. De quoi ouvrir très largement le champ des possibles pour les créateurs de contenus.

Enfin, Xiaomi passe à la vitesse supérieure pour la recharge grâce à la technologie Hypercharge. Sur le Xiaomi 14T Pro, elle va jusqu’à 120W en filaire et 50W en sans-fil pour des recharges à vitesse Grand V.

Le Xiaomi Mix Flip : la surprise du chef !

Xiaomi profite du lancement des 14T Series pour confirmer également le lancement en France d’un autre smartphone très attendu : le Xiaomi Mix Flip. Disponible sur le marché chinois depuis juillet dernier, le nouveau smartphone pliant à clapet du fabricant chinois débarque finalement en Europe pour le plus grand bonheur des adeptes de ce format.

Le Xiaomi Mix Flip est doté d’un écran principal de 6,86 pouces de type AMOLED LTPO dont le taux de rafraîchissement est ajustable entre 1 et 120 Hz. Un second écran externe AMOLED de 4 pouces est accessible lorsque l’appareil est plié.

Animé par une puce Snapdragon 8 Gen 3 ce smartphone pliant allie puissance et élégance.

Il bénéficie par ailleurs d’un excellent équipement photo composé d’un duo de capteurs arrière de 50 mégapixels avec zoom optique 2X qui filment jusqu’en 8K à 24 images par seconde. Enfin, pour l’autonomie, on retrouve une batterie de 4780 mAh compatible avec la charge rapide à 67W.

Des offres de lancement renversantes !

Vous avez flashé sur l’un de ces nouveaux smartphones Xiaomi ? Ne perdez donc pas de temps. Le fabricant chinois accompagne en effet la mise sur le marché de chacun de ces trois appareils d’une offre de lancement complètement folle. Voici un récap de ces trois offres qui sont valables du 26 Septembre 2024 à 16h00 au 10 Octobre 2024 à 23h59.

Pour le Xiaomi 14T Pro

Vendu normalement à 901,90 € pour sa version avec 512 Go de mémoire interne, le Xiaomi 14T Pro bénéficie d’une offre de lancement donnant droit à jusqu’à 599 € de remises et de cadeaux détaillés comme suit :

Une remise immédiate de 100€ ;

Un bonus de reprise de 150€ en plus de la valeur de reprise de votre ancien smartphone ;

Un coupon de réduction de 150€ offert en échange de 15 Mi-points.

Une montre Xiaomi Watch 2 d’une valeur de 199,99€.

En d’autres termes, après les différentes remises et réduction, votre Xiaomi 14T Pro vous reviendra à seulement 501,90€ au lieu de 901,90€ avec la Xiaomi Watch 2 en prime.

Pour le Xiaomi 14T

L’offre de lancement du Xiaomi 14 fonctionne suivant le même principe avec un prix de départ de 651,90 € pour la version avec 256 Go et jusqu’à 249 € de réduction pour les avantages suivants :

Un bonus sur reprise de 100 €

Un coupon de réduction de 100 € en échange de 10 Mi-Points ;

Une montre Redmi Watch Active 3 d’une valeur de 49.99 €.

Au final, votre Xiaomi 14T (256 Go) vous revient à 451,90 € au lieu de 651,90 € avec une Redm Watch Active 3 en prime.

Pour le Xiaomi Mix Flip

Le nouveau smartphone pliant qui débarque sur le marché français n’échappe pas à la règle, et fait lui aussi, l’objet d’une très avantageuse offre de lancement. Commercialisé à 1301,90€, il est frappé par plusieurs remises et avantages permettant d’obtenir jusqu’à 603 € de remise détaillés comme suit :

Un bonus sur reprise de 200 €

Un coupon de réduction de 200 € grâce à l’échange de 20 Mi-points

Un Xiaomi Instant Photo Printer 1S Set EU d’une valeur de 169,99 €.

Votre Xiaomi Mix Flip vous revient ainsi à 901,90€ au lieu de 1301,90 € avec l’excellent Photo Printer de Xiaomi en prime.

En plus de toutes ces réductions, Xiaomi offre également quelques avantages supplémentaires pour l’achat de l’un ou l’autre de ces trois smartphones :

Un accès gratuit à Spotify Premium pendant 4 mois

6 mois d’accès gratuit à Google One Cloud Storage 100 Go

3 mois d’accès gratuit à Youtube Premium.

De quoi profiter d’une expérience multimédia exceptionnelle avec ces nouveaux bijoux de technologie.