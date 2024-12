Le Black Friday n'est pas fini : ce smartphone des JO de Paris est à 120€ de moins pour le Cyber Monday

Quoi de mieux pour un athlète olympique qu'un smartphone de compétition ? Ce fameux smartphone, c'est le Samsung Galaxy Z Flip 6, l'un des téléphones pliants du constructeur coréen.

Si beaucoup de personnes peuvent être sceptiques sur le concept de smartphone pliant, il faut savoir que ces modèles figurent parmi les plus performants et polyvalents au monde. Non, ils ne sont pas trop grands pour votre poche ou votre sac à main, et oui, le fait qu'ils se déplient est un véritable atout. On vous explique tout...

Le Galaxy Z Flip 6,

Il existe deux modèles phares : les Z Fold et les Z Flip. Le premier se plie horizontalement comme un livre, tandis que le second s’ouvre et se referme à la manière d’un téléphone à clapet. Concernant son encombrement, le Z Flip 6 est particulièrement compact : plié, il mesure 153,5 x 68,1 x 12,1 mm, et une fois déplié, seulement 5,6 mm d’épaisseur. Avec un poids de 239 g, il est pratique à utiliser comme à transporter, trouvant un parfait équilibre entre robustesse et légèreté.

Le Z Flip 6 est équipé d’écrans AMOLED sur ses deux faces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 2600 nits, offrant une expérience visuelle immersive, fluide et adaptée à toutes les conditions.

Côté performances, ce smartphone se positionne comme un modèle haut de gamme. Il embarque la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, l'une des plus puissantes du marché, ainsi qu'une connectivité complète : 5G, Wi-Fi 6, et Bluetooth 5.3. Associées à jusqu'à 8 Go de RAM et 512 Go de stockage interne, ces spécifications en font un appareil ultra-polyvalent, capable de gérer les tâches les plus exigeantes, du gaming au multitâche.

Niveau photo, le Z Flip 6 offre une flexibilité inégalée grâce à son design pliable. Il est doté d’un double capteur arrière de 50 MP, avec stabilisation optique et ultra grand-angle, pour capturer des clichés précis et variés. En vidéo, il va encore plus loin avec un enregistrement en 4K à 60 fps, garantissant des séquences fluides et détaillées.

Enfin, comme les célèbres téléphones à clapet d'autrefois, le Flip 6 se distingue par sa robustesse. Il est construit avec un châssis en aluminium, un dos en verre, et bénéficie d’une certification IP48, le rendant résistant à l’eau et à la poussière. Que ce soit sous la pluie ou face à une chute, vous n’avez rien à craindre pour sa durabilité.

La médaille d'or du bon plan chez les pliants

Pour investir dans un smartphone pliant, il faut généralement compter au-dessus des 1000€ voire parfois même dans les 1500 et 2000€.

Avec un prix initial de 999,99€, le Samsung Galaxy Z Flip 6 se présente déjà parmi les smartphones pliants les plus intéressants au niveau du prix. En cette période de fin de Black Friday, il est proposé à 880€ sur Rakuten.

Vous trouvez ça toujours cher, attendez, on ne vous a pas encore parlé des codes promos et des autres avantages. Pour vous la faire courte, passer par Rakuten, en plus d'une promo de 12%, soit 120€, c'est :

10€ de réduction avec le code : CYBER10,

avec le code : CYBER10, 44€ d'offerts en cashback si vous êtes membre du ClubR (l'adhésion est gratuite et sans engagement),

en cashback si vous êtes membre du ClubR (l'adhésion est gratuite et sans engagement), La livraison gratuite,

En bref, un coût de revient de 826€. Et si c'est toujours trop cher pour vous, vous pouvez payer en 4 fois sans frais pour 220€/mois. Ne loupez pas l'occasion et venez vous servir !