Le chrono tourne : un iPhone 11 Pro sous les 200 € pendant quelques heures encore

Trouver un iPhone récent à prix cassé relève souvent de la chasse au trésor. Pourtant, le iPhone 11 Pro reconditionné s’impose aujourd’hui comme une véritable bonne affaire : un appareil compact, puissant et toujours compatible avec les dernières versions d’iOS. Bref, un classique d’Apple qui n’a pas dit son dernier mot.

iPhone 11 Pro : un vétéran qui garde toute sa pertinence

Lancé en 2019, ce modèle peut sembler daté sur le papier. Pourtant, il conserve des arguments solides grâce à son écran OLED lumineux, son triple capteur photo encore redoutable et une puissance qui n’a pas faibli avec le temps.

Conçu avec une longueur d’avance, l’iPhone 11 Pro offre encore aujourd’hui une expérience fluide et complète, que ce soit pour les usages quotidiens, la photo ou le multimédia. Il reste un choix judicieux pour qui veut goûter à l’écosystème Apple sans casser sa tirelire.

De plus, Apple assure toujours les mises à jour logicielles et de sécurité, gage de longévité et de fiabilité sur plusieurs années encore.

À retenir : Un smartphone compact, puissant, mis à jour et proposé à un tarif presque imbattable pour un produit estampillé Apple.

Où trouver la meilleure offre ?

C’est du côté de CertiDeal que l’on déniche actuellement l’offre la plus séduisante pour un iPhone 11 Pro reconditionné.

Reconditionnement en France

Livraison gratuite avec le code LIVRAISONGRATIS

Paiement fractionné possible

Garantie satisfait ou remboursé pendant 21 jours

Aujourd’hui, son prix s’affiche à 206 €. L’absence du Face ID, qui justifie ce tarif allégé, n’empêche pas l’appareil de rester parfaitement fonctionnel et agréable à utiliser.

Et pendant encore quelques heures, le code 15AOUT offre 15 € de réduction supplémentaire. Résultat : le prix du modèle passe sous la barre symbolique des 200 €, une occasion rare pour mettre la main sur un iPhone de cette trempe.

Un prix canon pour un smartphone qui, cinq ans après sa sortie, garde l’allure et les performances d’un haut de gamme.