Le compte à rebours est lancé : le forfait 220 Go de 5G à 9.99€ de Cdiscount Mobile se termine ce soir !

Un max de data à prix mini

Avec ses 220 Go d'internet mobile en 4G et 5G, ce forfait Cdiscount Mobile est un véritable monstre de data. Que vous soyez accro aux séries en streaming, fan de gaming mobile ou adepte du partage de connexion, vous aurez de quoi faire sans jamais être à court. Et le tout pour seulement 9,99 € par mois, c'est carrément donné !

De plus, même si vous parvenez à épuiser les 220 Go au cours du mois, vous conservez la connexion internet à débit réduit jusqu’à la prochaine échéance.

Notez que la connexion internet est fournie via les installations réseau de l’un des opérateurs disposant de la meilleure couverture mobile en France métropolitaine : Bouygues Telecom.

Grâce à cet opérateur, vous avez ainsi l’assurance de bénéficier d’une large couverture réseau, mais aussi d’excellents débits.

Des communications sans limites

En plus de cette enveloppe data XXL en mode illimité, vous bénéficiez des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine. Fini les conversations écourtées ou les SMS comptés, vous pouvez papoter et tchatcher sans modération avec vos amis et proches, quel que soit le réseau mobile sur lequel ils sont.

L'Europe et les DOM inclus

Ce forfait de Cdiscount Mobile ne vous abandonne pas quand vous franchissez les frontières. Le forfait comprend 27 Go d'internet depuis l'UE et les DOM, ainsi que les appels, SMS et MMS illimités. De quoi rester connecté lors de vos voyages sans se ruiner en frais de roaming.

La flexibilité avant tout

Ce qui fait aussi le charme de cette offre, c'est son absence totale d'engagement. Vous êtes libre comme l'air de résilier quand bon vous semble, sans frais ni paperasse. C'est ça, la vraie liberté mobile !

Pourquoi il faut foncer

Ce forfait Cdiscount Mobile 220 Go coche toutes les cases du forfait idéal :

Une quantité de data gigantesque

Un prix défiant toute concurrence, et sans condition de durée

Des communications illimitées

Une couverture réseau au top

Aucun engagement

Difficile de trouver mieux sur le marché actuel des forfaits mobiles !

Le compte à rebours est lancé !

Rappelez-vous, cette offre exceptionnelle s'envole ce mardi 3 septembre 2024 à 23h59. Ne laissez pas passer cette opportunité de vous offrir un forfait ultra-généreux à prix mini. Dans quelques heures, il sera trop tard pour en profiter, alors n'hésitez plus !