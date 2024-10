Le design des Oppo Find X8 et X8 Pro dévoilé avant l'heure

Les images publiées sur le compte X de @evLeaks montrent que les deux modèles partagent une esthétique commune, avec quelques subtiles différences. Ils sont visibles sous tous les angles. Le Find X8 standard arbore ainsi des coins plus arrondis, tandis que le X8 Pro opte pour des angles légèrement plus marqués. Les deux smartphones se distinguent par des bordures d'écran extrêmement fines, offrant une façade presque intégralement occupée par l'écran.

À l'arrière, on retrouve un imposant module photo circulaire intégrant au moins quatre capteurs. Ce module est subtilement mis en valeur par un cerclage métallique. Le logo Hasselblad, partenaire d'Oppo pour l'optique, est visible au centre du module photo.

Les tranches des appareils accueillent les traditionnels boutons de volume et de mise en veille, ainsi qu'un curseur d'alerte, fonctionnalité appréciée des utilisateurs. Le modèle Pro se distingue par la présence d'un bouton supplémentaire baptisé « Quick Capture », similaire au bouton d'action récemment introduit par Apple sur ses iPhone 16 Pro.

Une palette de couleurs élégantes

Les rendus révèlent également les options de couleurs qui seront proposées pour ces nouveaux fleurons d'Oppo. Le Find X8 sera disponible en quatre teintes : noir, blanc, bleu et rose. Le Find X8 Pro se limitera quant à lui à trois coloris plus classiques : noir, blanc et bleu.

Ces finitions semblent particulièrement soignées, avec des nuances subtiles et un effet de profondeur sur certains coloris comme le bleu. Le choix des matériaux n'est pas précisé, mais on peut s'attendre à un mélange de verre et de métal pour ces appareils haut de gamme.

Oppo Find X8 blanc

Opp Find X8 bleu

Oppo Find X8 rose

Des caractéristiques techniques prometteuses

Si ces fuites se concentrent principalement sur l'aspect esthétique, quelques informations techniques ont également filtré. Les deux modèles devraient être équipés d'écrans OLED de haute qualité, avec une diagonale de 6,5 pouces pour le X8 et 6,78 pouces pour le X8 Pro. La fréquence de rafraîchissement atteindrait 120 Hz sur les deux versions.

Sous le capot, on retrouverait le nouveau processeur MediaTek Dimensity 9400, une puce haut de gamme qui promet d'excellentes performances. La partie photo s'annonce également ambitieuse avec un trio de capteurs de 50 mégapixels, dont un téléobjectif périscopique offrant un zoom optique 3x.

Oppo Find X8 Pro blanc

Oppo Find X8 Pro noir

L'autonomie ne serait pas en reste puisqu'une imposante batterie de 5700 mAh équiperait ces smartphones, avec une charge rapide filaire de 80W et sans fil de 50W. Malgré cette grosse batterie, Oppo aurait réussi à contenir le poids et l'épaisseur de ses appareils, avec 190 grammes et 7mm d'épaisseur annoncés pour le modèle standard.

Oppo Find X8 Pro bleu

Ces fuites surviennent à quelques jours seulement de la présentation officielle de la série Find X8, prévue le 24 octobre en Chine. Si la commercialisation débutera logiquement sur le marché chinois, on peut espérer une disponibilité internationale dans les semaines ou mois suivants.