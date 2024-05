Le développement du Tensor G5 chez TSMC pour le Pixel 10 progresse

L'année dernière, The Information a rapporté que Google cherchait à produire son « premier chipset entièrement personnalisé » pour 2024. Cependant, les délais pour ce chipset, surnommé « Redondo », n'ont pas été respectés, même après la suppression de certaines fonctionnalités. L'accent a alors été mis sur 2025 et le projet "Laguna" — les noms de code des puces étant inspirés de plages.

Le futur « Tensor G5 » devrait être basé sur le procédé de fabrication en 3 nanomètres de TSMC et utiliser la technologie Integrated Fan-Out (InFO) pour réduire l'épaisseur et augmenter l'efficacité énergétique.

Des caractéristiques techniques confirmées

Android Authority a récemment partagé une mention provenant d'une base de données commerciale qui confirme la nature TSMC et InFO_PoP du projet. Il est à noter que cette première révision de la puce intègre 16 Go de RAM de Samsung, comme le Pixel 9 Pro dont la présentation est prévue cet automne. Une mémoire vive accrue est nécessaire pour prendre en charge l'IA générative embarquée, telle que Gemini Nano et ses futures capacités multimodales.

De plus, il est intéressant de constater que Google à Taïwan était l'exportateur et Tessolve Semiconductor (un fournisseur de services de vérification et de test de puces) en Inde l'importateur. Tout comme TSMC, Google dispose d'une importante équipe d'ingénierie matérielle à Taïwan, tandis que la majorité des ingénieurs travaillant sur le silicium Tensor sont basés en Inde, selon le rapport de l'année dernière.

Si le développement se déroulait comme prévu, les nouvelles puces auraient coïncidé avec le nouveau Pixel 9, soulignant ainsi que Google entame une nouvelle génération de smartphones. Cependant, le Tensor G4 serait une mise à niveau mineure toujours fabriquée par Samsung. Ce retard pose une réserve sur la gamme de téléphones de cette année. Bien que le nouveau design et les fonctionnalités puissent être convaincants, l'attente d'une année supplémentaire pour une puce supposée meilleure peut être difficile à « encaisser » pour les utilisateurs qui pourraient attendre les modèles 2025.