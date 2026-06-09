Le Galaxy S25 vient de tomber à 559 € sur Amazon (et c'est la version européenne)

Le Galaxy S25 est actuellement disponible sur Amazon pour 559 €. Avant toute chose, et si vous voulez en savoir plus sur ses spécificités, vous pouvez consulter notre fiche technique du Samsung Galaxy S25 ainsi que notre test du Samsung Galaxy S25.

Une version européenne 100 % compatible en France

Le Galaxy S25 dont nous parlons aujourd'hui est une version d'importation européenne. Cela signifie qu'il provient d'un circuit de distribution de l'Union européenne et non du stock initialement destiné au marché français.

Les composants matériels, les antennes et les fréquences réseau (4G et 5G) sont cependant identiques aux modèles français.

De plus, sur les appareils de la marque, la configuration logicielle (CSC) est censée se synchroniser automatiquement avec le réseau local lors de la première insertion d'une carte SIM française.

Si nécessaire, l'identifiant de la zone géographique peut être modifié manuellement dans les paramètres du système afin d'assurer l'accès à l'ensemble des services et des fonctionnalités réseau spécifiques à la France.

Les caractéristiques techniques principales du Galaxy S25

Voici les trois points forts de ce modèle que nous conseillons si vous êtes à la recherche d'un format compact très polyvalent :

Écran : Dalle Dynamic Super AMOLED X2 compacte offrant un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz . C'est le haut du panier.

Dalle compacte offrant un taux de rafraîchissement fluide de . C'est le haut du panier. Performances : L'appareil est équipé de la puce Snapdragon 8 Elite for Galaxy , la même que dans le Galaxy S25 Ultra qui était le meilleur smartphone de 2025.

L'appareil est équipé de la puce , la même que dans le Galaxy S25 Ultra qui était le meilleur smartphone de 2025. Photographie : Triple capteur photo arrière avec stabilisation optique pour les clichés diurnes et nocturnes de très grande qualité.

Si vous êtes intéressé par un appareil des écuries de Samsung, mais que le Galaxy S25 vous fait hésiter, n'hésitez pas à visiter la page dédiée aux smartphones Samsung.