Le Google Pixel 10 débarque, mais vaut-il vraiment le coup ?

Le Google Pixel 10 est là, enfin. Pourquoi enfin ? Eh bien, parce que nous l'attendions de pied ferme après le succès magistral de la dernière génération qui a raflé les prix auprès des grands acteurs du marché.

Le Google Pixel 9 a été élu meilleur smartphone 2025 au MWC à Barcelone, le Google Pixel 9 Pro XL a reçu les louanges de DxOmark avec de nombreuses médailles d'or, dont une pour son écran exceptionnelle.

C'est dans ce contexte, où les Pixels de Google deviennent de plus en plus plébiscités, que sort les tout nouveaux Google Pixel 10, ainsi que les versions Pro et Fold.

Ce qu’il faut savoir sur le Google Pixel 10

Performances et intelligence artificielle

Le Pixel 10 tourne avec le processeur Google Tensor G5, conçu par TSMC, offrant une amélioration de 34 % des performances CPU et une augmentation de 60 % des capacités d’IA par rapport à la génération précédente.

Il intègre également le coprocesseur de sécurité Titan M2 pour une protection renforcée. L'amélioration est là et se fait sentir !

Design et écran

Le Pixel 10 arbore un design élégant avec un écran Actua de 6,3 pouces, offrant un taux de luminosité de 3000 nits, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une protection Gorilla Glass Victus 2. Ce dernier double la résistance aux chutes par rapport au Pixel 8.

Notons d'ailleurs que le petit format de ce smartphone en fait un vrai avantage, car peu sont les appareils qui proposent des tailles pratiques à une seule mains, malgré une demande plutôt importante.

Photographie

Le smartphone dispose d’un système de triple caméra arrière comprenant un capteur principal de 48 MP, un ultra grand-angle de 13 MP et un téléobjectif de 10,8 MP avec zoom optique 5x et zoom numérique jusqu’à 20x.

La caméra frontale de 10,5 MP est dotée de l’autofocus.

Autonomie et recharge

La batterie de 4970 mAh promet plus de 24 heures d’autonomie, avec une recharge rapide de 30 W permettant d’atteindre 55 % en 30 minutes. Le système de recharge sans fil Qi2 est également pris en charge via le système magnétique Pixelsnap.

Pour qui est fait le Pixel 10 ?

Le Pixel 10 s’adresse aux utilisateurs recherchant une expérience Android fluide, sécurisée et enrichie d'intelligence artificielle.

Il est idéal pour ceux qui privilégient la photographie mobile, l’autonomie et la simplicité d’utilisation. Cependant, les gamers pourraient être déçus par le passage du GPU Mali au PowerVR, limitant la compatibilité avec certains jeux avancés.

Concrètement, il s'adapte plus à ceux qui l'utilise pour le quotidien de façon polyvalente, que pour les usages plus niche comme le gaming.

Où trouver les meilleures offres ?

Le Pixel 10 est disponible en précommande sur le Google Store avec une offre promotionnelle jusqu’au 11 septembre 2025 :

Prix : 899 € pour la version 128 Go

pour la version 128 Go Offre de reprise : jusqu’à 760 € de remise avec un appareil éligible

avec un appareil éligible Offre groupée : économisez 75 € à l’achat du Pixel 10 et des Pixel Buds Pro 2

À retenir : Le Google Pixel 10 offre une expérience Android pure enrichie d'intelligence artificielle, une excellente qualité photographique et une autonomie solide. Son prix de 899 € le place dans le segment premium, mais les offres de reprise et les promotions peuvent le rendre plus accessible.

Mais vous pouvez également trouver le Pixel 10 auprès de Boulanger, Darty et Amazon pour un prix similaire et également avec de très belles offres.

Points forts

Performances améliorées avec Tensor G5

avec Tensor G5 Excellente qualité photo avec triple caméra

avec triple caméra Autonomie solide et recharge rapide

et recharge rapide Expérience Android pure et sécurisée

et sécurisée Écran lumineux et résistant

Points faibles