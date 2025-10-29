Le Google Pixel 10a, un nouveau modèle qui joue la carte de la continuité, son design fait l’objet de rendus

Les premiers rendus officiels issus de fichiers CAD dévoilés récemment sur le site AndroidHeadline avec la collaboration du très bien renseigné Evan Blass confirment l’orientation esthétique conservatrice de Google pour son Pixel 10a. Très proche du Pixel 9a, le nouveau modèle arbore ainsi une coque arrière entièrement plate, sans excroissance notable autour du module photo. Le plastique reste le matériau privilégié pour ce dos, sans effet texturé, afin d’offrir résistance et légèreté, selon les recommandations de la marque.​

Les dimensions sont pressenties à 153,9 x 72,9 x 9 mm, soit une compacité légèrement accrue face au Pixel 9a (154,7 x 73,3 x 8,9 mm), pour un poids semblable estimé à 186 grammes. Les contours abritent des lignes d’antenne placées sur les tranches, ainsi qu’un agencement classique avec bouton volume situé sous le bouton d’alimentation – un choix qui continue d’aller à l’encontre de tous les autres modèles Android.​

Côté coloris, si les informations restent à confirmer, de nombreuses rumeurs évoquent cinq variantes possibles, à savoir noir, bleu marine, bleu clair, rouge et vert, une palette pensée pour attirer un public jeune et dynamique selon les dernières indiscrétions. Leur disponibilité dépendra des marchés. Enfin, le modèle conserve d’épais contours d’écran, même si les premiers visuels suggèrent que ces bordures pourraient très légèrement s’affiner par rapport au prédécesseur, un détail qui reste à valider avec les appareils de production.

​

Ecran et batterie : efficacité reconduite

Le Google Pixel 10a ferait le pari de la continuité technique du côté de l’affichage. Selon les fuites les plus récentes, il serait équipé d’un écran FHD+ P-OLED de 6,2 pouces, soit 0,1 pouce de moins que le 9a, pour une résolution de 1080 x 2424 pixels et une fréquence de rafraîchissement adaptative de 60 à 120Hz. Côté lisibilité, la marque viserait désormais une luminosité maximale de 2000 cd/m² pour offrir une bonne visibilité en extérieur, une avancée par rapport à la génération passée.​

Concernant la batterie, Google reconduirait la capacité de 5100mAh, déjà saluée pour son autonomie rassurante sur le Pixel 9a. Celle-ci serait compatible avec la recharge filaire à 23W, et offrirait également une recharge sans fil limitée à 7,5W. Ce choix paraît pertinent, l’encombrement du boîtier permettant d’intégrer une batterie généreuse, à l’inverse de certains concurrents plus fins mais au détriment de l’endurance. Il faudra finalement attendre des tests indépendants pour confirmer l’autonomie réelle, mais la formule semble reconduite et jugée efficace face à la concurrence.

​

Performances : où google mise-t-il l’évolution ?

Le Pixel 10a observerait une stabilité côté architecture, en conservant un processeur Google Tensor G4, le même que sur le Pixel 9a. Cependant, cette puce bénéficierait selon des indiscrétions d’un léger surcroît de puissance, Google ayant prévu une version « boostée » (fréquence plus élevée, gestion thermique optimisée) afin de garantir de meilleures performances générales, tout en s’assurant de ne pas impacter la consommation énergétique.​

Le choix de rester fidèle au G4, au lieu du plus coûteux G5 des Pixel 10 « premium », s’explique selon les analystes par l’ambition de contenir les dépenses et de ne pas cannibaliser ses propres offres plus haut de gamme. Le smartphone serait ainsi proposé avec 8 Go de RAM et des capacités de stockage débutant à 128 Go, puis 256 Go sur certaines références. Les principales fonctions d’intelligence artificielle, liées à la photo, au texte ou à la gestion de l’assistant Google, resteraient accessibles, à quelques exceptions près réservées au G5.​

Autre argument intéressant, Google promet jusqu’à 7 ans de mises à jour logicielles sur ce modèle, ce qui dépasse la plupart des standards du marché, notamment chez certains fabricants asiatiques concurrents (Samsung, Xiaomi, Oppo). En matière de connectivité, le Pixel 10a serait compatible avec la eSIM et la Nano SIM physiques, le Wi-Fi 6/7, le Bluetooth 5.3 et le NFC.​

Photographie et multimédia : la continuité assumée

Du côté de la photographie, Google privilégie également la constance et reconduit un bloc optique déjà apprécié sur la version précédente. À l’arrière, le smartphone embarquerait un capteur principal de 48 mégapixels (f/1.7, taille 1/2.0’’) associé à un ultra grand-angle de 13 mégapixels (f/2.2, champ 120°). À l’avant, un module selfie de 13 mégapixels (f/2.2) est de la partie.​

D’après les analystes ainsi que les habitudes du fabricant, le Google Pixel 10a est attendu pour une annonce officielle au début du printemps 2026, probablement en mars ou avril, la marque privilégiant ces créneaux depuis plusieurs éditions.