Le Google Pixel 8 Pro avec 450 € de réduction sur son prix constructeur PVC

Le Google Pixel 8 Pro est un smartphone plus puissant, rivalisant avec des modèles emblématiques comme le Samsung Galaxy S24 Ultra ou l’iPhone 15 Pro Max. Mais là où il fait la différence, c’est avec son intégration poussée de l’Intelligence Artificielle Générative.

Il fait même partie des précurseurs, une caractéristiques reprise par de nombreux smartphones, dont ses successeurs les Pixel 9 de Google. Actuellement, il est proposé en promotion à 450 € au lieu de 999 €, ce qui le rend incontournable pour quiconque cherche un smartphone à la pointe de la technologie.

La fiche technique du Pixel 8 Pro

Écran : 6,7 pouces, AMOLED Super Actua (1344 x 2992 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

6,7 pouces, AMOLED Super Actua (1344 x 2992 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Google Tensor G3

Google Tensor G3 RAM : 12 Go

12 Go Stockage : 128 Go

: 128 Go Caméra arrière : Triple capteur 50 MP, f/1.68, Dual Pixel PDAF, OIS (principal) 48 MP, f/1.95, ultra grand-angle 48 MP, f/2.8, téléobjectif, zoom optique x5

: Triple capteur Caméra avant : 10,5 MP, f/2.2

: 10,5 MP, f/2.2 Batterie : 4950 mAh, Charge rapide, charge sans fil

Le Pixel 8 Pro a seulement un an, ce qui en fait un modèle adapté au quotidien, combinant puissance et innovation. Parmi les modèles haut de gamme du marché, il se démarque non seulement par ses performances impressionnantes, mais surtout par son intégration particulièrement optimisée de l’IA Gemini Nano.

Cette technologie rivalise avec des références comme l’IA générative d’OpenAI, ChatGPT, et promet ne cesse d’évoluer. Avec son potentiel évolutif basé sur l’IA, le Pixel 8 Pro n’est pas juste un smartphone : c’est un compagnon technologique prêt à relever les défis de demain.

À côté de ça, il propose des composants de luxe, que ce soit son écran ou son appareil photo, ses deux gros points forts.

Une offre à ne pas manquer pour les fans de Pixel !

Actuellement, le Google Pixel 8 Pro est disponible à 549 € sur Cdiscount, ce qui fait une économie de 450 € par rapport au prix fixé par son constructeur, c’est-à-dire 999 € (bien qu’en ce moment il soit en promo sur le site de Google également à bon prix) !

C’est le tarif le plus bas que nous ayons trouvé, mais il est également disponible avec de belles réductions sur Amazon ou Rakuten par exemple.