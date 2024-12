Le meilleur rapport qualité prix de Xiaomi avec écran AMOLED et 8 Go de RAM s'approche des 200 € à peine

Xiaomi est en passe de devenir un véritable maître en matière de rapport qualité-prix. Sur le marché des smartphones, rares sont les marques capables de rivaliser, à l’exception peut-être de Samsung. Chaque année, Xiaomi affine son savoir-faire pour proposer des appareils toujours plus performants à des prix imbattables.

Trouver un smartphone équipé de 8 Go de RAM et d’un écran AMOLED à seulement 225 € est une vraie pépite, surtout quand on sait que ce modèle est proposé à 401 € sur le site de son constructeur Xiaomi.

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz

AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz Processeur : Mediatek Helio G99-Ultra

Mediatek Helio G99-Ultra RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne

256 Go de stockage interne Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avant : Capteur frontal 16 mégapixels

Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est un véritable caméléon parmi les smartphones. Que vous soyez un adepte de gaming intensif ou que vous préfériez une utilisation multimédia plus classique, il saura répondre à vos attentes sans faillir. Comme on le dit souvent, « qui peut le plus, peut le moins » et ce proverbe lui va comme un gant.

Avec ses performances solides et son prix actuel très attractif, il s’impose comme une alternative bien plus judicieuse que les modèles bas de gamme.

Quelle offre pour se procurer le Xiaomi Redmi Note 13 Pro ?

Actuellement, vous pouvez vous procurer le Xiaomi Redmi Note 13 Pro pour seulement 225 € au lieu des 401 € demandés directement par son constructeur. Il s’agit d’un modèle européen avec une garantie de 2 ans. Une très belle offre qui arrivera juste après Noël si vous le commandez dès à présent.