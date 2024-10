Le meilleur réseau en France, selon l’Arcep, bénéficie de deux nouveaux forfaits à petit prix avec un maximum de gigas en 5G

En France, peu de gens le savent, mais il existe de nombreux opérateurs dits MVNO, ou opérateurs de réseau mobile virtuel. En d'autres termes, ces opérateurs s'appuient sur les réseaux des quatre acteurs historiques français : Orange, Bouygues Telecom, SFR et Free, pour proposer leurs offres.

Les MVNO peuvent ainsi offrir des forfaits à des tarifs très compétitifs, car ils n'ont pas à gérer leurs propres infrastructures.

Actuellement, un seul de ces opérateurs vous permet de profiter du réseau Orange : il s'agit de YouPrice !

Les deux forfaits Swift et l'Optimal

Pour un durée limité, YouPrice vous offre le forfait Swift sur le réseau Orange à 10,99€/mois.

Cette offre vous assure jusqu'à 150 Go en 4G, 4G+ ou 5G sans engagement. Si vous êtes en France métropolitaine, vous gagnez aussi des appels et SMS/MMS illimités vers la France métropolitaine et ce, que vous vous situez sur le territoire ou non. Si vous êtes dans un pays de l'UE ou dans un Département d'Outre-Mer, vous obtenez tout de même jusqu'à 14 Go/mois.

L'autre forfait, qui n'a pas de date de fin pour l'instant, vous permet de bénéficier de 180 Go d'internet 5G sans engagement selon les mêmes conditions que le forfait précédent pour 11,88€/mois.

Si vous êtes un dans un pays de l'UE ou un DOM, vous pourrez bénéficier de 16 Go/mois, soit 2 Go de plus que l'offre Swift.

Des fonctionnalités communes

Les deux forfaits comportent ensuite tout deux des fonctionnalités principales communes tel que :

La carte SIM à 5€

La possibilité d'avoir une eSIM disponible sur le réseau Orange.

La recharge de Go payante directement depuis votre espace client

Un couverture internet et appels/SMS/MMS dans les pays de l'UE et les DOM.

Attention tout de même, les deux forfaits ne sont pas ajustables et ne couvre pas les appels/SMS/MMS vers les DOM, l'UE.