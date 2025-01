Le meilleur smartphone au monde laisse place à une version améliorée et baisse même de prix pour l'occasion !

Le Honor Magic 6 Pro est un smartphone que nous pouvons trouver dans différents tests et classements en très bonne position, et cela, alors que son prix est bien plus « abordable » que les modèles ultra haut de gamme des constructeurs comme Samsung et Apple.

Dxomark lui a même décerné 5 médailles d’or dans différentes catégories, et même si différents smartphones le devancent, il est à la deuxième place dans les catégories appareil photo (avant et arrière) ainsi qu’audio, et respectivement à la troisième et quatrième place dans les catégories écran et batterie.

Cela fait de lui le smartphone numéro 1, puisqu’aucun autre appareil ne cumule autant de bonnes places en moyenne. Il est tout simplement polyvalent et bon dans chacune des tâches qu’il accomplit.

Fiche technique du Honor Magic6 Pro

Écran : AMOLED de 6,78 pouces, 2800X1200 pixels, 1-120 Hz

: AMOLED de 6,78 pouces, 2800X1200 pixels, 1-120 Hz Chipset : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire vive : 12 Go, 16 Go

: 12 Go, 16 Go Stockage interne : 256Go, 512Go, 1To

: 256Go, 512Go, 1To Capteur photo principal : Triple capteurs 180+50+50 mégapixels

: Triple capteurs 180+50+50 mégapixels Capteurs frontaux : 50 mégapixels

: 50 mégapixels Batterie : 5600 mAh

Dxomark n’est pas le seul à avoir apprécié les capacités de ce smartphone. C'est également notre cas, nous avons donné la note maximale à cet appareil lors de notre test.

Comme nous le disions, le Honor Magic 6 Pro est un smartphone polyvalent, mais nous parlons là d’une polyvalence presque extrême, chacune de ses facettes est poussée au maximum.

Difficile de lui trouver un défaut, car même son prix est loin d’un iPhone 16 Pro max ou d’un Galaxy S24 Ultra, et pourtant ce sont ses concurrents directs. Pour autant, il reste un smartphone cher plutôt adapté aux fans de technologies, où à ceux qui ont besoin d'un appareil très performant.

Où pouvons-nous trouver le Honor Magic 6 Pro au meilleur prix ?

L'appareil est disponible pour 887 € sur Amazon, une belle réduction par rapport à son prix d’origine, cependant, il ne reste plus beaucoup d’exemplaires au moment où nous écrivons ces lignes. Avec Amazon, la livraison est gratuite, et un retour possible pour acheter en toute confiance.

Ce modèle est également fourni avec une garantie.