Le meilleur smartphone Samsung du moment voit son prix s'effondrer de plus de 370 €

Habituellement réservé aux gros budgets, le Galaxy S26 Ultra devient soudainement beaucoup plus accessible grâce à cette offre qui fait fondre son prix sous les 950 €.

Samsung frappe fort avec son dernier smartphone premium. Et pour une fois, ce n'est pas seulement sa fiche technique qui attire l'attention. Grâce à une offre actuellement disponible sur Rakuten, le Galaxy S26 Ultra profite d'une réduction particulièrement intéressante qui permet d'économiser plus de 370 € par rapport au tarif pratiqué par Samsung.

Le meilleur du savoir-faire Samsung dans un seul smartphone

Le Samsung Galaxy S26 Ultra fait partie de ces smartphones qui ne laissent aucun compromis. Son immense écran AMOLED de 6,9 pouces offre un confort exceptionnel pour regarder des vidéos, jouer ou travailler. Avec ses 12 Go de RAM et ses 256 Go de stockage, il dispose également de toute la puissance nécessaire pour accompagner les utilisateurs les plus exigeants.

Compatible 5G et livré sous Android 16, ce modèle représente le nec plus ultra de l'écosystème Samsung. Lors de notre test du Galaxy S26 Ultra, nous avions notamment apprécié la qualité de son écran, ses performances impressionnantes et ses nombreuses fonctionnalités avancées pensées pour la productivité comme pour les loisirs.

C'est un smartphone conçu pour durer plusieurs années sans jamais donner l'impression d'être dépassé. Un véritable investissement sur le long terme puisqu'il sera mis à jour pendant 7 ans.

Ce qu'il faut retenir Détails Galaxy S26 Ultra 256 Go Prix Samsung 1 319 € Prix affiché sur Rakuten 962,88 € Économie réalisée Plus de 350 €

Une offre pratique avec livraison gratuite

Le smartphone est vendu neuf avec la garantie légale européenne. La livraison est gratuite et rapide.

Sachez qu'il s'agit d'une version importée internationale mais totalement compatible avec les réseaux français, permettant de profiter pleinement de la 5G ou de la 4G et de toutes les fonctionnalités du smartphone.

Trouver un Galaxy S26 Ultra qui passe sous les 950 € est suffisamment rare pour être signalé ! À ce niveau de prix, le porte-étendard de Samsung devient beaucoup plus compétitif face aux autres références haut de gamme du marché et offre un rapport prestations-prix particulièrement séduisant pour ceux qui cherchent ce qui se fait de mieux.

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