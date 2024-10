Le Motorola Moto g75 5G : un smartphone milieu de gamme très résistant

Au cœur du smartphone Moto g75 5G se trouve un écran LCD de 6,78 pouces affichant une résolution Full HD+. La fréquence de rafraîchissement de 120 Hz promet une expérience visuelle fluide, que ce soit pour la navigation web, le visionnage de vidéos ou les jeux mobiles.

Sous le capot, le processeur Snapdragon 6 Gen 3 de Qualcomm assure les performances, épaulé par 8 Go de RAM. Cette configuration devrait permettre une utilisation confortable au quotidien, même avec des applications gourmandes en ressources.

Le stockage n'est pas en reste avec 256 Go d'espace disponible, extensible via une carte micro SD pour les utilisateurs ayant besoin de plus de capacité.

Photographie et autonomie : des atouts majeurs

La photographie occupe une place importante actuellement dans l'usage des smartphones. Le Moto g75 5G est donc doté d'un double appareil photo à l'arrière, composé d'un capteur principal de 50 mégapixels et d'un ultra grand-angle de 8 mégapixels. Cette configuration promet une certaine polyvalence pour capturer différents types de scènes.

À l'avant, un capteur de 16 mégapixels devrait satisfaire les amateurs de selfies et de vidéoconférences.

L'autonomie est souvent un critère décisif dans le choix d'un smartphone. Motorola a opté pour une batterie de 5000 mAh, une capacité généreuse qui devrait permettre de tenir une journée complète d'utilisation intensive. La charge rapide 30W est de la partie pour réduire les temps de recharge, tandis que la charge sans fil 15W apporte un confort d'utilisation supplémentaire.

Robustesse et logiciel à jour

Le Moto g75 5G ne néglige pas la durabilité. Certifié IP68, il résiste à l'eau et à la poussière, offrant une tranquillité d'esprit aux utilisateurs. La certification MIL-STD-810H atteste également d'une résistance accrue aux chocs et aux conditions difficiles, un point fort pour un appareil destiné à nous accompagner au quotidien.

Côté logiciel, le smartphone est livré avec Android 14, la dernière version du système d'exploitation de Google. Cela garantit l'accès aux fonctionnalités les plus récentes et aux dernières mises à jour de sécurité.

Avec un prix de lancement fixé à 299 euros en Europe, le Motorola Moto g75 5G se positionne de manière compétitive sur le marché du milieu de gamme. Le smartphone sera disponible en trois coloris : gris, bleu et vert.