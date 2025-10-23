Le Nubia Z80 Ultra est officiel et prépare son arrivée à l’échelle internationale

Le nouveau fer de lance de la marque Nubia, le Z80 Ultra est désormais officiellement lancé en Chine. Ce modèle sera prochainement commercialisé dans le monde entier et notamment en France d’ici quelques jours. Il a fait l'objet d'une campagne de teasing récemment.

Selon Nubia, il est décliné en trois coloris — noir, blanc et bleu — accompagnés d’une édition collector Starry Night aux couleurs particulièrement originales. La prise en main est facilité par un procédé de courbure sur quatre côtés, garantissant une meilleure ergonomie. Il bénéficie d’une certification IP68 et IP69 contre l’eau et la poussière à l’image des autres smartphones haut de gamme actuellement disponibles sur le marché. Cet appareil introduit également le kit photographique Retro Kit 2.0, conçu en partenariat avec Fotorgear, combinant cuir véritable et aluminium, et intégrant des commandes mécaniques telles qu’un déclencheur physique et des molettes configurables pour un contrôle manuel plus précis.

Des performances orientées gaming et fluidité maximale

D’après la marque, le Nubia Z80 Ultra est propulsé par le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, une puce gravée en 3 nm qui équipe déjà les smartphones les plus puissants du moment. Elle est associée à jusqu’à 16 Go de mémoire LPDDR5X et 1 To de stockage UFS 4.1, permettant un multitâche fluide et des chargements instantanés. Le système d’optimisation CUBE Gaming Engine, inspiré de la gamme RedMagic, garantit une expérience de jeu fluide avec une fréquence d’image stable, tandis que la technologie AI Super Frame Stabilization assure la continuité visuelle dans les titres les plus exigeants.

Pour compléter cet arsenal, Nubia intègre un vaste système de refroidissement à chambre de vapeur « 3D Ice Steel VC », conçu pour éviter toute surchauffe. L’écran OLED BOE X10 de 6,85 pouces offre une définition 1,5K et une fréquence de rafraîchissement maximale de 144 Hz, assurant une réactivité exemplaire et une luminosité pouvant atteindre 2 000 cd/m², selon la marque. Cette dalle Full Vision sans encoche ni poinçon mise sur une caméra frontale dissimulée sous l’écran, pour une meilleure l’immersion visuelle.​​​

Un système photo à double focale révolutionnaire

Le constructeur souligne que le Z80 Ultra a été conçu comme un véritable outil photographique mobile. Un argument mis en avant par la plupart des marques notamment pour leurs smartphones haut de gamme. L’appareil intègre ainsi un double système à longueurs focales fixes de 35 mm et 18 mm, soutenu par le capteur « Light and Shadow Master 990 » de 1/1,3 pouce. Ce dispositif est épaulé par un téléobjectif périscopique de 64 mégapixels (85 mm, f/2.5, zoom optique 3,3x) et un ultra grand-angle de 50 mégapixels (18 mm, f/1.8). Grâce à l’intelligence artificielle et à 21 filtres créatifs, le smartphone adapte les réglages à chaque scène, de la photo de rue au portrait en basse lumière. En façade, une caméra de 16 mégapixels s’intègre sous l’écran pour des autoportraits nets sans altérer la surface d’affichage. Selon Nubia, son système d’imagerie AI X-Mage permet d’enregistrer des vidéos au format 10-bit LOG, offrant davantage de possibilités de retouche en postproduction. Le mode Super Night et le rendu HDR améliorent encore la qualité des clichés de nuit. De plus, les utilisateurs peuvent activer un déclencheur mécanique via le Retro Kit pour capturer des images avec une précision tactile proche d’un appareil professionnel.

​​

Autonomie et recharge de nouvelle génération

Pour nourrir l’ensemble de ces capacités, le Z80 Ultra s’appuie sur une batterie de 7200 mAh, une capacité rarement atteinte dans le segment premium. Celle-ci prend en charge la charge rapide filaire de 90 W et la recharge sans fil de 80 W, tout en permettant la charge inversée d’autres appareils. Avec le kit de recharge Nubia 80W, la marque assure qu’il est possible d’atteindre une journée complète d’usage intensif avec une charge partielle.

Disponibilité et prix

Le Nubia Z80 Ultra sera officiellement lancé dans le monde le 6 novembre, avec une disponibilité commerciale à partir du 18 novembre, selon le fabricant. Les précommandes offriront plusieurs avantages, notamment une remise d’environ 20 euros ou dollars, ainsi qu’un chargeur et un étui de protection offerts. D’après les premières indications, le modèle global sera proposé à partir de 899 euros pour la configuration 16 Go de RAM et 1 To de stockage, sans différence majeure avec la version chinoise.