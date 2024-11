Le numéro 1 des ventes sur Amazon ne se fait pas attendre pour le Black Friday !

Sur Amazon, Xiaomi place très régulièrement ses smartphones dans le top des ventes de smartphones, et en ce moment de Black Friday, c’est le Xiaomi Redmi Note 13 qui sort du lot avec d’excellents scores.

On peut même dire qu’il domine le classement, puisqu'il se maintient depuis le début de la semaine, et qu’une autre version de ce même modèle bougent régulièrement entre la deuxième place et d’autres du top 10.

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz

AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz Processeur : Mediatek Dimensity 68

Mediatek Dimensity 68 RAM : 6 à 12 Go de mémoire vive extensibles

6 à 12 Go de mémoire vive extensibles Appareil photo arrière : capteur photo 100+2 mégapixels

capteur photo 100+2 mégapixels Appareil photo avant : Capteur frontal 16 mégapixels

Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13 est polyvalente et propose des caractéristiques idéales pour ceux qui recherchent un appareil efficace et pratique sans avoir besoin d’utiliser des applications demandant de grosses ressources.

Il propose ainsi une bonne autonomie, un appareil photo qui donne des photos très satisfaisantes, et surtout son gros point fort, un écran Amoled.

Quelle offre est la meilleure pour le Xiaomi Redmi Note 13 Pro ?

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est disponible en ce moment pour seulement 137 € sur Amazon, une offre très intéressante qui est en plus un choix d’Amazon, ce qui veut dire qu’elle est mise en avant directement par le constructeur.