Le OnePlus 13 dévoilé : une nouvelle référence technique dans l'univers des smartphones

Le OnePlus 13 est équipé d'un écran OLED BOE X2 de 6,82 pouces affichant une définition 2K. Cette dalle intègre la technologie LTPO permettant une fréquence de rafraîchissement adaptative entre 1 et 120 Hz.

Le fabricant a particulièrement soigné la partie photo avec un triple module arrière composé d'un capteur principal Sony LYT-808 de 50 mégapixels (f/1.6), accompagné d'un ultra grand-angle Samsung JN5 de 50 mégapixels et d'un téléobjectif périscopique Sony LYT-600 de 50 mégapixels offrant un zoom optique 3x.

Sous le capot, le smartphone embarque le nouveau processeur Snapdragon 8 Elite, associé à différentes configurations de mémoire allant jusqu'à 24 Go de RAM et 1 To de stockage. L'appareil se distingue également par sa batterie de 6 000 mAh, utilisant une technologie silicium-carbone innovante permettant d'augmenter la densité énergétique. La recharge rapide atteint 100W en filaire et 50W en sans-fil, cette dernière étant désormais compatible avec un système magnétique.

Des innovations techniques notables

Le OnePlus 13 introduit plusieurs nouveautés techniques significatives. L'appareil adopte un capteur d'empreintes digitales à ultrasons, remplaçant la technologie optique précédente. Le système de retour haptique a été repensé avec un plus grand moteur de vibration, offrant une meilleure précision notamment en situation de jeu.

La protection contre l'eau et la poussière atteint un niveau supérieur avec les certifications IP68 et IP69, cette dernière assurant une résistance aux jets d'eau à haute pression et à température élevée. Le smartphone conserve des dimensions contenues avec une épaisseur de 8,5 mm pour un poids de 213 grammes.

Le OnePlus 13 est proposé en Chine à partir de 4499 yuans (environ 582 euros) pour la version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. La configuration maximale avec 24 Go de RAM et 1 To de stockage est commercialisée à 5999 yuans (environ 775 euros). Le smartphone sera disponible en trois coloris : blanc, noir obsidienne et bleu avec un dos en simili cuir. La commercialisation internationale devrait débuter dans les prochains mois. Nous verrons à ce moment quelles seront les déclinaisons de l’appareil et surtout son prix en fonction des différentes configurations.