Sujet de toutes les rumeurs : le OnePlus 13 se dévoile un peu plus avant son lancement officiel

L'une des principales nouveautés du OnePlus 13 sera son écran « Oriental Screen » de deuxième génération, utilisant la technologie BOE X2. Cette dalle OLED d’une définition de 6,82 pouces afficherait une résolution 2K et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, voire 144 Hz selon certaines sources.

Li Jie a confirmé que cette nouvelle technologie d'affichage offrirait de meilleures performances que la génération précédente, notamment en termes de reproduction des couleurs, de consommation d'énergie. En outre, l’écran gagnerait également en termes de précision tactile. Est-ce que cela suffira à battre le Pixel 9 Pro XL qui est actuellement considéré comme le mobile ayant le meilleur écran au monde, selon DxOMark ?

L'image partagée par le dirigeant de OnePlus révèle également un design avec une micro-courbure sur les quatre côtés de l'écran. Cette approche permet de combiner les avantages des écrans incurvés et plats, une tendance observée chez d'autres fabricants chinois comme Oppo et Vivo. Les bordures de l'écran semblent particulièrement fines, les autres smartphones haut de gamme.

Des performances de pointe

Sous le capot, le OnePlus 13 devrait être l'un des premiers smartphones à intégrer le processeur Snapdragon 8 Elite (nouveau nom du chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4), encore non annoncé officiellement. Cette puce promet de très hautes performances, notamment pour le gaming, tout en optimisant la consommation d'énergie. Le téléphone serait proposé dans une configuration allant jusqu'à 24 Go de RAM et 1 To de stockage, bien que cette version haut de gamme pourrait être réservée au marché chinois.

Pour alimenter cet ensemble, OnePlus opterait pour une batterie de grande capacité, entre 6000 et 6100 mAh selon les sources. La charge rapide serait également au rendez-vous, avec une puissance de 100W en filaire et 50W en sans-fil. Ces caractéristiques devraient assurer une autonomie confortable et des temps de recharge réduits.

Une configuration photo des plus prometteuses

Comme bien souvent chez OnePlus et plus particulièrement pour les modèles haut de gamme, le volet photographique n'est pas en reste, avec un module arrière composé de trois capteurs de 50 mégapixels. Le capteur principal serait un Sony IMX808 avec stabilisation optique, accompagné d'un ultra grand-angle et d'un téléobjectif périscopique offrant un zoom optique 3x. À l'avant, un capteur de 32 mégapixels serait logé dans un poinçon discret pour les selfies et la reconnaissance faciale.

Comme pour ses prédécesseurs, le OnePlus 13 devrait d'abord être lancé en Chine, dans les prochaines semaines 2024. Le lancement mondial, incluant la France, est attendu pour début 2025.