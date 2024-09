Le OnePlus 13 : un smartphone attendu avec une charge rapide

Comme tous les appareils électroniques qui vont être commercialisés sur les marchés, les smartphones passent différentes certifications. La plus récente, de l’organisme 3C obtenue en Chine par le OnePlus 13 vient de révéler l'une de ses fonctionnalités phares : une charge rapide de 100W. Cette capacité de charge ultrarapide promet de réduire considérablement le temps nécessaire pour recharger complètement la batterie du smartphone. C'est un atout non négligeable. Le OnePlus 13 s’inscrirait ainsi dans la même veine que son prédécesseur, le OnePlus 12 qui est encore disponible.

Des performances à la hauteur des attentes

Selon les informations les plus sérieuses, le OnePlus 13 devrait battre au rythme du processeur Snapdragon 8 Gen 4, la puce la plus récente et la plus puissante de Qualcomm. Ce processeur sera très probablement annoncé lors du prochain Summit de la société américaine. Cette information, bien que non confirmée officiellement, laisse présager des performances exceptionnelles en termes de vitesse de traitement et d'efficacité énergétique.

Pour accompagner ce processeur de pointe, OnePlus pourrait doter son appareil d'une mémoire vive allant jusqu'à 24 Go de RAM au format LPDDR5X. Une telle quantité de RAM permettrait une gestion fluide du multitâche et une expérience utilisateur sans accroc, même avec les applications les plus gourmandes. En outre, on attend une configuration musclée pour les photos. Le OnePlus 13 aurait trois capteurs de 50 mégapixels au dos.

OnePlus 12

Un écran et une batterie qui font la différence

L'écran du OnePlus 13 ne serait pas en reste avec une dalle AMOLED de 6,82 pouces affichant une résolution 2K. Cette combinaison promet une qualité d'image exceptionnelle, avec des couleurs vives et des contrastes profonds, idéale pour le visionnage de contenu multimédia et pour les jeux vidéo sur mobile. Pour alimenter cet écran gourmand en énergie et assurer une autonomie confortable, OnePlus aurait opté pour une batterie d'une capacité de 5400 mAh, comme le OnePlus 12. Couplée à la charge rapide de 100W, cette batterie devrait offrir une utilisation prolongée sans crainte de tomber en panne d'énergie.

Bien que les détails esthétiques du OnePlus 13 restent encore flous, des rumeurs suggèrent que le fabricant pourrait adopter un module photo d’une taille relativement imposante. Le OnePlus 13 s'annonce comme un smartphone résolument haut de gamme, ce qui se reflétera probablement dans son prix. Celui-ci sera officiellement dévoilé lors de l’annonce du téléphone par la marque qui est attendu courant octobre, au moins pour le marché chinois. Nous verrons quand il sera disponible sur notre marché.