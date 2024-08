OnePlus 13 : que sait-on du prochain smartphone haut de gamme du constructeur chinois ?

3 capteurs photo 50 Mpx sur le OnePlus 13 ?

Selon le blogueur Digital Chat Station, le OnePlus 13 sera probablement doté de 3 capteurs photo 50 Mpx :

une caméra principale Sony LYT-808 ;

un ultra grand angle Sony IMX882 ;

un objectif périscopique Sony IMX882 pouvant prendre en charge un zoom 3x.

Pour la conception de ce module (peut-être positionné de manière plus centrale que sur le OnePlus 12), OnePlus devrait poursuivre son partenariat avec Hasselblad.

Processeur et batterie : à quoi s’attendre sur le OnePlus 13 ?

En matière de performance, les rumeurs indiquent que le OnePlus 13 embarquerait un processeur Snapdragon 8 Gen 4. Pour ce qui est de l’autonomie, le constructeur chinois s’orienterait vers une batterie de 6 000 mAh qui tiendrait plus longtemps que celle de 5 400 mAh présente sur le OnePlus 12. Si la charge rapide filaire sera possible, il se pourrait que ce ne soit pas le cas de la recharge sans fil selon les dires du leaker Digital Chat Station.

Une révolution à prévoir pour l’écran du OnePlus 13 ?

Selon Yogesh Brar, le OnePlus 13 pourrait être équipé d’un écran micro-quad incurvé, c’est-à-dire qui s’enfermerait sur les quatre côtés du smartphone. Permettant une transition plus fluide entre l’écran et le châssis, un tel changement esthétique serait une petite révolution. On parle également de la présence d’un lecteur d’empreintes ultrasonique.

Ce que l’on sait aussi sur le OnePlus 13

Une dernière rumeur court sur le futur OnePlus 13 : le prochain smartphone haut de gamme du fabricant chinois serait certifié IP68 ou IP69. Dans les deux cas, ces indices de protection valideraient une résistance à la poussière, aux éclaboussures, mais aussi aux immersions courtes et peu profondes dans l’eau.